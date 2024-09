Des chars allemands participant au démantèlement du pont Carola en Allemagne

L'horloge tourne à Dresde alors que les vestiges du pont Carol détruit reposent dans l'Elbe, annonçant des inondations pour les jours à venir. À présent, l'armée allemande prête main-forte pour récupérer l'équipement de construction à l'aide de véhicules blindés spécialisés. Selon un journaliste, ces véhicules de récupération ont été appelés, une demande ayant été faite plus tôt au commandement de Saxe pour obtenir de l'aide. Deux robustes "Buffel" sont en action, principalement utilisés pour les accidents de la circulation civile.

Le "Buffel", avec son puissant moteur de 1 500 chevaux, peut soulever 30 tonnes à l'aide de sa grue. Son châssis solide est similaire à celui d'un char Leopard 2, capable de relever des défis, de déraciner le sol et même de naviguer dans l'eau. Le département des pompiers tchèques avait proposé son aide, mais les négociations avec l'armée étaient déjà en cours, ce qui a entraîné le refus de cette offre. Cependant, Klahre, porte-parole du département des pompiers, a exprimé une gratitude immense pour cette proposition.

Face à l'inondation imminente, le temps presse sur la section détruite du pont Carol de Dresde. "Nous sommes vraiment pressés ici. Le temps est compté", a déclaré Klahre lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Dresde. "Notre objectif est de dégager toute la zone de la section de pont C, à l'exception de l'effondrement initial." Cela vise à éviter des dommages supplémentaires de l'inondation à venir.

Le jeudi soir, les sections tordues de la partie C du pont d'origine, comprenant les rails de tramway et les lignes d'alimentation en chaleur du district, ont été coupées. Ensuite, une équipe de démolition a fait s'effondrer d'autres parties du pont. Les opérations se sont déroulées selon le plan, a confirmé Simone Prüfer, responsable du département des rues et des égouts.

Quatre mètres prévus

Les débris sur la rive de la Nouvelle Ville seront compressés et enlevés dimanche soir. Ces opérations devraient être terminées avec un niveau d'eau projeté de quatre mètres, baptisé "scénario de démolition", selon Prüfer. Les sections restantes de l'autre rive, le côté de la Vieille Ville, resteront initialement en place, à moins qu'elles ne s'effondrent spontanément.

L'excavation des parties qui se trouvent dans l'Elbe depuis mercredi n'est actuellement pas prévue. L'impact de l'inondation est analysé par l'État de Saxe. Dans l'état actuel des choses, il n'est pas prévu que les deux sections de pont restantes A et B soient affectées, a déclaré Prüfer. La ville de Dresde a annoncé que la police fluviale placerait des bouées sur les parties de pont restantes dans l'Elbe pour les suivre pendant l'inondation.

Des examens ont été menés sur les trains intacts A et B. "Le train B, comme nous le savons déjà et pouvons le voir, présente également des déformations de l'ordre de 8 à 15 centimètres." La rambarde s'était séparée. Cela était "seulement" dû à l'effondrement initial du mercredi."

Le pont Carol de 400 mètres de long se composait de trois ponts parallèles. L'un portait les rails de tramway, un chemin de vélo et piétonnier. Les deux autres accueillaient les voies de circulation. Dans les premières heures du mercredi, un segment de la travée portant les rails de tramway s'est effondré. L'incident n'a fait aucun blessé. Les deux travées indemnes du pont restent bloquées. Le degré auquel elles ont été affectées par l'effondrement reste incertain.

Pluies torrentielles en République tchèque

Des pluies torrentielles en République tchèque sont prévues pour provoquer une forte augmentation du niveau de l'Elbe en Saxe tout au long du week-end. Le niveau d'alerte 1 est prévu être atteint à l'échelle de Schöna samedi soir, avec Dresde suivant le lendemain matin tôt, selon un avertissement du centre d'alerte des inondations de l'État. Riesa est actuellement prévue pour être inondée dimanche, et Torgau lundi.

"Les niveaux d'eau continueront à augmenter à un rythme alarmant, atteignant le niveau d'alerte 3", estiment les experts. Les niveaux d'eau les plus élevés aux échelles de l'Elbe de Saxe sont actuellement attendus mercredi et jeudi de la semaine suivante.

Face aux prévisions de pluies torrentielles en République tchèque, des conditions météorologiques extrêmes sont attendues, ce qui devrait entraîner une forte augmentation du niveau de l'Elbe en Saxe, mettant Dresde en danger. L'armée, y compris les véhicules blindés spécialisés tels que le "Buffel", travaillent diligemment pour dégager la section détruite du pont Carol, car le temps est compté pour éviter des dommages supplémentaires de l'inondation à venir.

