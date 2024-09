Des changements météorologiques inhabituels font que le désert du Sahara devient luxuriant et verdoyant.

Récemment, des observations satellite ont documenté une floraison végétale dans des régions previously arides du Sahara du sud, à la suite d'orages inhabituels. Ce schéma météorologique inattendu a également entraîné des inondations catastrophiques. L'analyse scientifique suggère que le réchauffement climatique, principalement dû à la pollution des carburants fossiles, contribue à rendre de telles occurrences plus probables.

Le satellite MODIS de NASA a capturé des représentations de l'extension de la végétation (indiquée par la coloration verte) sur l'Afrique le 12 septembre 2024, comparativement au même jour en 2023. L'étendue de la végétation s'est considérablement étendue dans des régions comme le Niger et le Tchad, et elle est beaucoup plus vibrante juste au-dessus de l'équateur dans des endroits comme la République centrafricaine. Typiquement, les précipitations en Afrique du Nord augmentent de juillet à septembre pendant la saison de la mousson ouest-africaine.

L'anomalie météorologique peut être attribuée à une augmentation des conditions orageuses lorsque l'air tropical près de l'équateur entre en collision avec l'air chaud et sec du continent nord. Cette météo orageuse, connue sous le nom de zone de convergence intertropicale, se déplace fréquemment vers le nord pendant les mois d'été de l'hémisphère nord. En revanche, elle plonge souvent en dessous de l'équateur pendant la période plus chaude de l'hémisphère sud.

Cependant, depuis mi-juillet, cette zone semble s'être déplacée plus au nord que d'habitude, poussant les orages dans le Sahara du sud, affectant le Niger, le Tchad, le Soudan et même la Libye, selon les données du Centre de prévision climatique de NOAA.

En conséquence, ces régions du désert du Sahara ont connu des précipitations qui sont au moins deux fois supérieures à la normale, atteignant même plus de six fois le niveau prévu dans certains cas.

Deux facteurs principaux peuvent avoir contribué à ce curieux déplacement vers le nord, selon Karsten Haustein, un chercheur en climatologie à l'Université de Leipzig en Allemagne.

La transition d'El Niño à La Niña peut avoir influencé la migration vers le nord de cette zone pendant l'été 2024, a suggéré Haustein. El Niño, caractérisé par des températures océaniques équatoriales du Pacifique supérieures à la moyenne, entraîne souvent des conditions plus sèches que la moyenne en Afrique de l'Ouest et centrale. En revanche, La Niña ou une La Niña naissante peut avoir des effets opposés.

Satellite imagery from NASA's MODIS satellite depicts vegetation extent (green coloring) over Africa on September 12, 2024, versus the same day in 2023. Vegetation reaches much farther north in 2024 in places like Niger and Chad and is more lush (darker green) just above the equator in a place like the Central African Republic. NASA

Le changement climatique constitue l'autre facteur important.

"La zone de convergence intertropicale, la cause du verdissement de l'Afrique, se déplace plus au nord à mesure que le monde devient plus chaud", a expliqué Haustein. "La plupart des modèles suggèrent que c'est le cas."

L'imagerie satellite du satellite MODIS de NASA représente l'étendue de la végétation (coloration verte) sur l'Afrique le 12 septembre 2024 par rapport au même jour en 2023. La végétation s'étend beaucoup plus au nord en 2024 dans des endroits comme le Niger et le Tchad et est plus luxuriante (vert plus foncé) juste au-dessus de l'équateur dans un endroit comme la République centrafricaine. Une étude publiée dans la revue Nature en juin a indiqué que des déplacements vers le nord plus fréquents de cette zone se produiraient probablement dans les prochaines décennies à mesure que les niveaux de dioxyde de carbone, sous-produit de la pollution des carburants fossiles, augmenteront et que le monde se réchauffera.

Un présage inquiétant

Ce déplacement anomal n'est pas seulement en train de rendre les déserts verts, mais il a également un impact négatif sur la saison des ouragans de l'Atlantique et sur de nombreux pays africains ces derniers mois.

Les pays connaissant des précipitations inférieures à la moyenne, comme le Nigeria et le Cameroun, subissent moins de pluie que d'habitude, avec seulement 50 à 80 % de leurs précipitations habituelles depuis mi-juillet, selon les données du CPC.

Dans le même temps, des régions plus sèches, comme le Niger, le Tchad, le Soudan, la Libye et le sud de l'Égypte, ont connu plus de 400 % de leurs précipitations habituelles depuis mi-juillet, selon les données du CPC.

Ces précipitations importantes ont entraîné des inondations dévastatrices au Tchad, affectant près de 1,5 million de personnes et causant au moins 340 décès, selon un point

Lire aussi: