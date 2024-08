Table des matières

- Des changements météorologiques imprévisibles: une tempête vendredi, un soleil radieux samedi, la course sauvage de Summer continue.

L'été brûlant de 2024 n'a pas encore perdu de son charme : les prochains jours promettent une augmentation notable de la température. Cependant, des fluctuations de température importantes sont prévues, selon les prévisions du Service météorologique allemand (DWD). D'ici vendredi, les températures varieront de 20 à 24 degrés dans le nord-ouest et de 25 à 30 degrés ailleurs dans le pays.

DWD : "L'été n'est pas fini, il reste encore du soleil en août"

Samedi devrait être le jour le plus chaud. Alors que le nord-ouest connaîtra des températures de 24 à 29 degrés avec beaucoup de nuages, le DWD prévoit des températures de 29 à 34 degrés ailleurs sous le soleil. Cependant, un front froid approche. Il pourrait déclencher des orages avec un potentiel de mauvais temps le long de la frontière avec le Benelux en après-midi et en soirée. Ces orages sont prévus pour se déplacer vers le sud-est vers le centre pendant la nuit de dimanche, atteignant le sud-est de la Bavière dimanche-même.

"Après cela, une vague d'air frais océanique arrivera, apportant des températures minimales nocturnes allant jusqu'à 10 degrés d'ici lundi soir", a déclaré le météorologiste du DWD Marcus Beyer. "Après cela, un système de haute pression stable est prévu pour la semaine à venir." L'été n'est pas encore terminé.

Les cartes suivantes offrent un aperçu de la situation météorologique actuelle :

