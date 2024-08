- Des changements concernant les taxes, les procédures de vote et l'aide au coronavirus sont attendus en septembre.

Le délai pour déposer votre déclaration d'impôt 2023 approche rapidement, tout comme la date limite pour les comptes finals liés à l'aide Corona. Voici un aperçu des dates clés et des changements prévus en septembre.

Délai de dépôt de la déclaration d'impôt 2023

Les personnes qui ne font pas appel à un conseiller fiscal et doivent déposer une déclaration d'impôt 2023 doivent le faire avant le 2 septembre.

Déclarations de don d'organes via l'application de l'assurance maladie

Faire des déclarations de don d'organes va devenir plus facile : à partir du 30 septembre, les assurés pourront soumettre des déclarations pour ou contre le don d'organes via leur application d'assurance maladie. Depuis mars, les bénévoles peuvent enregistrer leur intention de donner des organes et des tissus via la fonction en ligne de leur carte d'identité dans le registre en ligne central.

Élections dans trois États fédéraux

L'Allemagne élit de nouveaux parlements régionaux en Saxe et en Thuringe le 1er septembre. Des élections auront lieu à Brandebourg le 22 septembre.

Fin de l'obligation de réservation de siège pour les voyages en train internationaux

Les voyageurs qui ont voyagé à l'étranger en train pendant les mois d'été ont dû faire une exception et réserver un siège spécifique sur presque tous les longs trajets en train - ce n'est plus nécessaire. L'obligation temporaire de réservation de siège prend fin le 1er septembre. Le railroad a introduit cette obligation en raison de la forte demande attendue pendant le championnat d'Europe de football en juin. Seule l'obligation de réservation de siège entre Munich et Zurich reste en vigueur jusqu'au 5 octobre.

Délai de dépôt des comptes finals pour l'aide Corona

Les bénéficiaires de l'aide financière de l'État Corona peuvent encore soumettre leurs comptes finals jusqu'à la fin septembre. Ces comptes sont essentiels pour valider les subventions initialement accordées par rapport à celles réellement dues au demandeur, ce qui pourrait entraîner des paiements supplémentaires ou des remboursements.

Règles plus strictes pour les bagages à main

À partir du 1er septembre, les passagers ne pourront transporter des liquides que dans des contenants d'une capacité maximale de 100 millilitres et devront les ranger dans un sac en plastique transparent d'une capacité totale d'un litre. La règle sur les liquides avait été suspendue à certains points de contrôle allemands si les bagages pouvaient être scanner à l'aide de scanners de bagages innovants avec technologie de tomodensitométrie médicale (CT). Cependant, l'UE a maintenant exprimé des préoccupations quant à la fiabilité des scanners CT, donc les plus grandes bouteilles sont à nouveau interdites.

Dépôt des factures et des reçus pour l'aide au chauffage

À partir de fin septembre, le premier groupe de candidats à l'aide au chauffage de KfW pourra soumettre ses factures et reçus pour les projets pour lesquels il a postulé. Cela peut se faire numériquement. Parmi les premiers à avoir postulé en février figuraient les propriétaires de maisons individuelles qui vivent dans la maison eux-mêmes. Après examen des documents, l'argent sera versé, selon un porte-parole de la KfW, probablement pour la première fois vers la fin octobre.

Fermeture du tunnel du Mont-Blanc en raison de travaux de construction

Les vacanciers allemands et les transporteurs de fret doivent prévoir un itinéraire de contournement lorsqu'ils se rendent en Italie du Nord. Le tunnel routier du Mont-Blanc entre la France et l'Italie du Nord sera fermé du 2 septembre pendant 15 semaines en raison de travaux de construction. Des détours seront nécessaires pendant la période de construction.

Reconvenance du Bundestag

Après la pause estivale, le Bundestag se réunira le 9 septembre. La semaine budgétaire traditionnelle est à l'ordre du jour - un sujet qui a récemment suscité des controverses.

Lire aussi: