Des centaines d'espèces inconnues ont été découvertes dans le monde entier cette année.

Les découvertes archéologiques ont permis aux chercheurs de faire d'intrigantes incursions dans le passé et d'en apprendre davantage sur nos mystérieux ancêtres et sur les créatures qui peuplaient la planète avant l'homme.

Dans le même temps, les progrès technologiques ont permis aux scientifiques de faire des avancées audacieuses dans la compréhension de la vaste étendue de l'univers et de notre petit voisinage cosmique au sein de celui-ci.

Chaque semaine apportait son lot de nouvelles merveilles et de découvertes, ainsi que des dizaines de moments d'émerveillement et de vues impressionnantes du cosmos , autrefois invisible à l'œil nu.

En cet âge d'or de la découverte scientifique, j'espère que, comme la légende vivante Sylvia Earle, nous ne tiendrons jamais pour acquise la capacité de résoudre des mystères et d'acquérir de nouvelles connaissances afin de mieux comprendre comment protéger ce monde extraordinaire.

Le royaume sauvage

Près de 1 000 nouvelles espèces ont été découvertes dans le monde en 2023, ce qui a considérablement enrichi l'arbre de la vie et mis en lumière l'ampleur de la biodiversité qui attend d'être découverte sur Terre.

Des chercheurs de l'Académie des sciences de Californie et du Musée d'histoire naturelle de Londres ont découvert des centaines de créatures et de plantes, du fond de l'océan à un sommet isolé en Angola.

La majorité des nouvelles espèces découvertes sont des insectes, notamment des guêpes de couleur métallique nommées d'après les personnages de "Doctor Who", qui aident à éliminer les parasites agricoles. Les scientifiques ont également découvert des créatures inhabituelles, telles qu'un type rare de grenouille silencieuse et un gecko qui tire de la glu de sa queue.

Alors que la crise climatique se poursuit, les scientifiques s'empressent d'identifier les espèces afin de les protéger avant qu'elles ne disparaissent.

Retour vers le futur

Une tendance scientifique émergente en 2023 est la biologie de la résurrection, ou la tentative de faire revivre des brins de molécules et des organismes complexes autrefois éteints.

Ce domaine d'étude ressemble à la base de "Jurassic Park", mais les scientifiques l'utilisent pour sensibiliser à la résurgence de virus autrefois dormants, alors que la crise climatique provoque le dégel du pergélisol pour la première fois depuis des siècles. La biologie de la résurrection est également utilisée dans la recherche de solutions pharmaceutiques en étudiant les protéines génétiques de nos anciens ancêtres.

Les scientifiques ont utilisé cette technique pour recréer l'odeur des baumes de momification égyptiens. Le musée Moesgaard, au Danemark, permet aux visiteurs de retrouver ce parfum du passé.

Et oui, des efforts sont en cours pour ramener à la vie des animaux disparus tels que le dodo, le mammouth laineux et le tigre de Tasmanie.

Défier la gravité

La vérité est plus étrange que la fiction, surtout si l'on se souvient de certains moments célestes de cette année qui ont rivalisé avec la science-fiction.

Une course à la lune s'est engagée entre plusieurs pays, avec des missions robotisées qui se sont soldées à la fois par des succès et des atterrissages en catastrophe.

Par ailleurs, un vaisseau spatial a livré pour la première fois à la Terre un échantillon prélevé sur un astéroïde, dont les roches et la poussière surprennent déjà les chercheurs.

Enfin, les fusées les plus puissantes jamais construites ont été lancées et ont explosé à deux reprises, rappelant une fois de plus que le chemin vers les vols spatiaux est semé d'embûches.

Curiosités

Lorsque les restaurateurs ont utilisé les rayons X pour scanner l'un des chefs-d'œuvre de Rembrandt, "La Ronde de nuit", les scanners ont révélé un secret qui était resté caché pendant près de 400 ans. Sous la peinture représentant des soldats civils hollandais se trouvait une couche de plomb.

Achevée en 1642, cette peinture massive était exposée dans le Kloveniersdoelen d'Amsterdam, c'est-à-dire le champ de tir des mousquetaires. À cet endroit, l'œuvre aurait été vulnérable à l'humidité et à la moisissure.

Les experts pensent que Rembrandt a utilisé du plomb, plutôt que la couche de colle rigide habituelle, pour protéger la toile de cette œuvre dramatique, qui témoigne de sa maîtrise de l'éclairage et des ombres.

Les secrets de l'océan

Des chercheurs ont utilisé une source inhabituelle pour résoudre l'un des mystères de l'histoire concernant la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental, qui fond rapidement en raison du réchauffement climatique.

En étudiant l'ADN de la pieuvre de Turquet, que l'on trouve sur les fonds marins de l'Antarctique, les scientifiques ont déterminé que le dernier effondrement de la calotte glaciaire remonte à plus de 100 000 ans. Comprendre comment la calotte glaciaire s'est comportée au fil du temps pourrait donner une idée de la façon dont le niveau des mers pourrait augmenter à l'avenir.

"L'ADN des animaux vivants aujourd'hui contient toutes les informations sur leurs ancêtres (dans le passé), c'est donc comme une capsule temporelle", a déclaré le Dr Sally Lau, chercheur postdoctoral à l'université James Cook en Australie.

L'émerveillement

Rattrapez ces histoires époustouflantes :

- Les grands singes peuvent reconnaître de vieux amis qu'ils n'ont pas vus depuis des décennies, selon une nouvelle étude qui a mis en évidence la mémoire sociale la plus longue jamais observée en dehors de l'homme.

- Le télescope spatial Hubble a capturé une nouvelle image montrant des ombres fantomatiques appelées "rayons" dansant le long des anneaux de Saturne.

- Les traces d'une surtension qui s'est produite dans le champ magnétique terrestre il y a des milliers d'années ont été littéralement cuites dans d'anciennes briques de boue mésopotamiennes.

- Avant la fin de l'année, envoyez votre nom à l'une des lunes de Jupiter pour accompagner un poème écrit par Ada Limón, poète lauréate des États-Unis, qui sera embarqué à bord de la mission Europa Clipper de la NASA.

L'équipe de la théorie des merveilles vous souhaite une bonne année et vous donne rendez-vous en 2024 !

