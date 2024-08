- Des centaines d'émeutiers en Angleterre accusés, dont un enfant de 12 ans.

En raison des émeutes d'extrême droite dans les villes britanniques, le système judiciaire a jusqu'à présent inculpé plusieurs centaines de personnes, dont un garçon de 12 ans. Le garçon est soupçonné d'avoir participé aux émeutes dans la ville anglaise du nord-ouest de Southport. Il est le plus jeune prévenu jusqu'à présent, selon Sky News.

Jusqu'à présent, la police a arrêté un total de 927 personnes et inculpé 466. Plusieurs auteurs ont déjà été condamnés à des peines de prison. Un homme de 41 ans a été condamné à deux ans et huit mois de prison pour avoir participé à des troubles dans un hôtel près de Rotherham, où des demandeurs d'asile étaient hébergés. Un adolescent de 18 ans qui a jeté des pierres sur des officiers de police dans la ville de Darlington et a acclamé un coup reçu une peine de un an et demi de détention pour mineurs.

Émeutes en Angleterre : le Premier ministre Starmer annule ses vacances d'été

Le gouvernement britannique s'est dit satisfait que la situation se soit récemment améliorée. Cependant, il reste vigilant et ne baissera pas la garde, a déclaré une porte-parole du gouvernement. Elle a salué la réaction rapide du système judiciaire. Le Premier ministre Keir Starmer a annulé ses vacances d'été en raison des émeutes et de la réponse des autorités, a déclaré la porte-parole.

Selon l'association professionnelle UK Hospitality, le chiffre d'affaires du secteur de l'hôtellerie a partiellement chuté en raison des émeutes.

