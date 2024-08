Des centaines de personnes ont dit au revoir à des enfants de neuf ans à Southport.

Fin juillet, un adolescent poignarde à mort trois filles pendant un cours de danse à Southport, en Angleterre. Tandis que des émeutes d'extrême droite secouent le pays, déclenchées par cet incident sanglant, de nombreuses personnes font leurs adieux à l'une des trois enfants lors d'une cérémonie commémorative.

Près de deux semaines après le meurtre au couteau lors d'un cours de danse pour enfants à Southport, en Angleterre, plusieurs centaines de personnes ont assisté aux funérailles de la petite fille de neuf ans qui a péri. Des proches, des amis, des représentants de la communauté, des services d'urgence et les parents d'Alice da Silva Aguiar se sont réunis pour une cérémonie commémorative dans une église catholique de la ville côtière du nord-ouest de l'Angleterre. De nombreux participants ont suivi une tradition portugaise en portant du blanc - la famille de la victime vient de l'île de Madère.

Le cercueil de l'enfant a été transporté dans un chariot blanc tiré par deux chevaux blancs ornés de plumes. Les habitants ont applaudi lorsque le cortège est passé dans la rue principale de la ville.

La cérémonie a été diffusée par haut-parleur depuis l'intérieur de l'église, avec des prières et des discours, dont un du directeur de l'école qu'Alice fréquentait. Jinnie Payne a décrit Alice comme une fille heureuse, curieuse, qui faisait toujours en sorte de jouer avec tous ses amis, sans en laisser aucun de côté. "Tu seras toujours dans nos cœurs", a déclaré la directrice.

Après l'attaque lors d'un cours de danse sur de la musique de la pop-star américaine Taylor Swift le 29 juillet, deux filles âgées de six et sept ans, Bebe King et Elsie Dot Stancombe, sont décédées sur le coup. Alice, neuf ans, a succombé à ses blessures un jour plus tard. Huit autres enfants et deux adultes qui ont essayé d'aider ont également été blessés.

Près de 800 arrestations lors des émeutes

Les parents de Bebe, Lauren et Ben King, ont décrit comment leur monde avait été brisé par la perte de leur "fille précieuse". "Elle nous a été enlevée par un acte de violence inimaginable qui a brisé nos cœurs", ont-ils déclaré dans un communiqué publié par la police. Leur fille aînée, Genie, a assisté à l'attaque et a réussi à s'échapper.

Un adolescent de 17 ans, né au Pays de Galles, avec des parents originaires du Rwanda, a été arrêté. Des informations erronées sur le suspect ont rapidement circulé en ligne. L'incident a déclenché une vague d'émeutes d'extrême droite dans tout le pays, avec des attaques contre des mosquées et des abris pour réfugiés.

Les autorités britanniques ont déployé des milliers de policiers et ont réprimé les émeutiers. Jusqu'à présent, près de 800 arrestations et environ 300 chefs d'accusation ont été

