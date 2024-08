- Des centaines de montures de lunettes volées?

Un homme de 54 ans doit comparaître jeudi (à 11h) devant un tribunal de district de Berlin pour des allégations de vol de centaines de montures de lunettes, d'équipement d'opticien et de bijoux lors de cambriolages. Entre novembre 2020 et mai 2022, l'accusé est accusé d'avoir cambriolé quatre magasins d'optique et un magasin de bijoux. La valeur totale des biens volés est estimée à plus de 200 000 euros. L'homme de 54 ans a été identifié comme suspect grâce à des informations d'autres affaires, ainsi qu'à des traces d'ADN et de sang, et à des données de localisation. Pour l'instant, une seule journée d'audience est prévue pour les procédures au tribunal de district de Tiergarten.

L'homme de 54 ans est inculpé pour des allégations de cambriolage, conformément aux cambriolages dont il est accusé.

