Des centaines de migrants sont déposés dans le New Jersey, contournant ainsi les restrictions imposées par la ville de New York.

Le décret, pris la semaine dernière par le maire de New York, Eric Adams, exige que les compagnies de bus charter transportant des migrants à New York fournissent aux responsables de la gestion des urgences de la ville les manifestes de leurs passagers, ainsi que les heures et lieux de débarquement prévus, au moins 32 heures avant leur arrivée.

M. Adams a pris cet arrêté en réponse aux efforts déployés depuis des mois par le Texas et plusieurs autres États dirigés par des républicains pour envoyer des dizaines de milliers de migrants et de demandeurs d'asile à bord d'avions et de bus vers les grandes villes dirigées par des maires démocrates, souvent avec peu ou pas de préavis.

Ce week-end, au moins quatre bus se sont arrêtés à la gare de Secaucus Junction, le premier arrivant samedi matin, selon un communiqué de presse du maire de Secaucus (New Jersey), Michael Gonnelli.

"D'après ce que nous comprenons, après avoir été déposés à la gare, les migrants ont pris des trains pour New York City", a déclaré M. Gonnelli. "À l'heure actuelle, il semble que des billets de train aient été obtenus pour les migrants et qu'ils se soient dirigés vers leur destination finale.

M. Gonnelli a ajouté qu'il semblait que "les opérateurs de bus avaient trouvé une faille dans le système afin de s'assurer que les migrants atteignent leur destination finale, à savoir New York City".

Dans un message publié dimanche sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, la ville de Jersey a déclaré que son bureau de gestion des urgences avait appris "qu'environ 10 bus en provenance de divers endroits du Texas et un bus en provenance de Louisiane sont arrivés dans diverses stations de transit à travers l'État, y compris Secaucus, Fanwood, Edison, Trenton", avec près de 400 migrants.

La ville de New York a accueilli plus de 14 700 nouveaux arrivants au cours du mois dernier, a déclaré M. Adams la semaine dernière. Le maire a ajouté la semaine dernière que "14 bus affrétés transportant des migrants sont arrivés pendant la nuit en provenance du Texas, le nombre le plus élevé jamais enregistré en une seule nuit".

Vendredi, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que son État avait transporté plus de 33 600 migrants à New York depuis août 2022.

"Abbott continue de traiter les demandeurs d'asile comme des pions politiques, et dépose maintenant des familles dans les villes et États environnants dans le froid et l'obscurité de la nuit avec des billets de train pour se rendre à New York", a déclaré un porte-parole de la mairie de New York dans un communiqué transmis à CNN lundi.

"C'est exactement la raison pour laquelle nous nous sommes coordonnés avec les villes et les comtés environnants avant même de publier notre décret, afin de les encourager à prendre des mesures similaires pour protéger les migrants contre cette cruauté", a ajouté le porte-parole.

CNN a contacté le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, pour obtenir un commentaire.

Plus de 300 migrants transportés par avion privé du Texas à l'Illinois

Au cours du week-end, des centaines de demandeurs d'asile sont également arrivés à l'aéroport international de Rockford, dans l'Illinois, a rapporté CNN. Le maire de Chicago, Brandon Johnson, a déclaré dans un message sur X qu'il s'agissait de "la deuxième fois que le gouverneur du Texas transportait des demandeurs d'asile à bord d'un avion privé".

Les migrants sont arrivés vers 1 heure du matin, heure locale, dimanche, et ont ensuite été mis dans des bus en direction de Chicago.

Les autorités de la ville de Rockford ont déclaré sur Facebook que si d'autres vols atterrissaient, elles activeraient le centre local des opérations d'urgence "pour coordonner la logistique et la planification afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées tout au long de ce processus".

Le Texas a envoyé plus de 28 000 demandeurs d'asile dans la région de Chicago depuis août 2022, selon un communiqué de presse de M. Abbott.

Dimanche, le maire Johnson a décrit la situation "insoutenable" à Chicago comme "une crise internationale et fédérale que l'on demande aux gouvernements locaux de subventionner" lors de l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS.

Au début du mois, Chicago a commencé à saisir et à remorquer des bus après avoir adopté une ordonnance visant à lutter contre les "bus voyous" en provenance du Texas qui déposent des migrants dans toute la ville, avait précédemment rapporté CNN.

Le sénateur Graham invoque la crise frontalière pour retarder l'aide à l'Ukraine et à Israël

Le sénateur Lindsey Graham, représentant républicain de la Caroline du Sud, a déclaré dimanche que les républicains maintiendraient leur position selon laquelle l'aide à l'Ukraine et à Israël ne peut être accordée sans un accord sur la sécurité des frontières.

"Je veux aider désespérément l'Ukraine, mais nous devons nous aider nous-mêmes", a-t-il déclaré lors de l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS. "Je ne peux pas revenir en Caroline du Sud et parler d'aide à l'Ukraine et à Israël si la frontière n'est toujours pas réglée.

M. Graham a qualifié la crise frontalière de "cauchemar pour la sécurité nationale de l'Amérique" et a déclaré qu'il espérait que les républicains participeraient aux négociations en vue de l'octroi d'une aide.

Le sénateur a indiqué que les négociateurs prévoyaient de demander à l'administration Biden de commencer à utiliser le titre 42, une restriction datant de l'époque de la pandémie qui permettait aux autorités de refouler rapidement les migrants à la frontière et qui a depuis expiré, pour expulser les personnes qui traversent la frontière. Il a également déclaré que si l'ancien président Donald Trump était réélu, il y aurait des déportations massives de migrants.

Des représentants mexicains se rendront à Washington pour poursuivre les discussions sur la frontière

Les dirigeants mexicains se rendront à Washington en janvier pour rencontrer des représentants de l'administration Biden afin de poursuivre les discussions sur la réduction de l'afflux de migrants aux États-Unis, a précédemment rapporté CNN.

Cette visite interviendra après qu'une délégation de haut niveau à Mexico, comprenant le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, a permis de réaliser quelques progrès dans le renforcement de l'application de la loi du côté mexicain de la frontière.

Un porte-parole du Conseil national de sécurité a qualifié le voyage de "productif" et a déclaré que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador "a pris de nouvelles mesures d'application significatives" en matière de migration.

Les États-Unis ont enregistré une hausse spectaculaire du nombre de migrants franchissant la frontière sud. En décembre, les autorités frontalières ont rencontré plus de 225 000 migrants le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ce qui représente le total mensuel le plus élevé depuis 2000, selon les statistiques préliminaires de la sécurité intérieure communiquées à CNN.

La réunion de Washington permettra "d'évaluer les progrès accomplis et de décider de ce qui peut être fait de plus", selon le Conseil national de sécurité.

Kevin Liptak, Sarah Dewberry, Casey Gannon et Zoe Sottile de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com