Des centaines d' hindous du Bangladesh veulent traverser la frontière vers l' Inde.

Après la fuite du Premier ministre Sheikh Hasina du Bangladesh, des centaines d'Hindous ont tenté de franchir la frontière avec l'Inde voisine. "Plusieurs centaines de nationaux bangladais, principalement hindous, se sont rassemblés en différents points le long de la frontière", a déclaré Amit Kumar Tyagi, deputy inspector général de la force frontière indienne BSF, à l'agence de presse AFP. Les hindous sont considérés comme soutenant le Premier ministre qui a fui après des manifestations dans certaines parties du Bangladesh.

Plus de 200 personnes se trouvent actuellement près de la frontière dans la région du Bengale occidental, selon la force frontière indienne. Dans le district de Jalpaiguri, plus de 600 personnes se sont regroupées dans des champs ouverts. "Comme il n'y a pas de clôture ici, les personnels de la BSF ont formé un bouclier humain pour les retenir", a expliqué Tyagi plus loin.

Plusieurs magasins et maisons de la minorité hindoue au Bangladesh ont été attaqués après la fuite de l'ancien Premier ministre. Le Conseil interconfessionnel du Bangladesh a rapporté des attaques contre au moins dix temples hindous lundi. Un responsable hospitalier a déclaré à l'AFP qu'un homme avait été battu à mort dans la région de Bagerhat, dans le sud du pays.

Le Premier ministre Hasina, au pouvoir depuis 2009, a fui en Inde lundi après plus d'un mois de manifestations violentes. Les manifestants s'opposaient à un système de quotas pour les services publics qu'ils estimaient favoriser les soutiens de Hasina et réclamaient sa démission. Selon les chiffres de l'AFP, au moins 455 personnes ont été tuées lors des manifestations de masse.

Le prix Nobel Muhammad Yunus est maintenant appelé à diriger un gouvernement de transition. L'homme de 84 ans est revenu au Bangladesh jeudi.

