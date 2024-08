Des cellules non identifiées dissolvent l'excès de graisse corporelle.

Ce n'est pas toujours le cas que toutes les cellules graisseuses sont nuisibles. Des découvertes récentes d'une équipe de l'Institut fédéral technologique de Zurich (ETH) ont révélé un nouveau type de cellules graisseuses, baptisées "brunes" ou "beige", qui consomment de l'énergie, favorisant une meilleure santé. Ces cellules utilisent une méthode inhabituelle, en engageant des réactions biochimiques qui semblent inutiles. Ces réactions, connues sous le nom de "cycles futiles", consomment de l'énergie sans produire de résultat utile.

Presque tous les humains possèdent ces cellules graisseuses brunes. Plus elles sont présentes dans le corps, plus l'individu tend à être mince et à avoir une meilleure santé métabolique. Les chercheurs sont optimistes quant au potentiel de nouvelles thérapies anti-obésité et de troubles métaboliques, tels que le diabète, basées sur ces découvertes.

Il est connu depuis longtemps que toutes les cellules graisseuses ne sont pas identiques. Les humains ont principalement des cellules graisseuses blanches, qui fonctionnent comme des réserves d'énergie et s'accumulent couramment sur l'abdomen ou les hanches. Les cellules graisseuses brunes, en revanche, sont plus actives chez les bébés. Elles génèrent de la chaleur pour maintenir la température corporelle, mais leur quantité diminue avec le temps.

