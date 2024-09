Des célébrités se rassemblent pour assister à l'attraction de Hollywood avec le combat entre Wrexham et Birmingham.

Environ 28 000 fans ont afflué au stade de St. Andrew’s un lundi pour un match de football de League One, avec la présence d'un grand nombre de personnalités sportives, de cinéma et de télévision.

Cela était dû au fait que les deux équipes ont récemment reçu des investissements importants de la part d'investisseurs américains bien connus. La légende de la NFL Tom Brady est maintenant actionnaire minoritaire des Blues, tandis que Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont considérablement amélioré les résultats de Wrexham depuis qu'ils en ont pris la propriété en 2021.

Brady et McElhenney ont tous deux assisté au match, que Birmingham a finalement remporté 3-1. Ils ont même échangé des plaisanteries légères sur les réseaux sociaux avant le match. Parmi les personnalités présentes dans le public figuraient des figures renommées comme David Beckham et son fils Romeo. À un moment donné, McElhenney a même passé un appel vidéo à son co-propriétaire Reynolds, permettant aux fans de voir la conversation.

Cette rencontre prestigieuse a apporté une touche excitante au match, qui a été diffusé en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni, ce qui est inhabituel pour un match de troisième division.

Les fans de Birmingham et de Wrexham se sont habitués à l'extraordinaire ces dernières années, justifié par la place de choix du match à la télévision.

"C'est exactly ce que nous espérions quand nous avons acheté le club", a déclaré le président de Birmingham, Tom Wagner, à Sky Sports avant le début du match. "Nous voulions apporter cette énergie et cette excitation à nos matchs et créer un environnement où les gens veulent en faire partie. C'est génial que les gens chez eux puissent en profiter et ressentir cette énergie. Cela en dit long sur l'attrait du football anglais que d'avoir autant d'excitation un lundi soir entre deux équipes de League One."

Le match a tenu ses promesses, avec Birmingham qui a effectué un comeback après avoir été mené au début, et un carton rouge pour Krystian Bielik a encore ajouté au drame.

Wrexham, qui était invaincu en championnat jusqu'à présent, a connu un revers, et bien qu'ils soient toujours en tête de la League One, ils ont semblé lutter contre la puissance et les moyens financiers supérieurs de Birmingham.

Birmingham ne talonne Wrexham que sur la différence de buts, ayant joué un match de moins. Si le premier mois de la saison est un indicateur, ces deux équipes pourraient se disputer la promotion lorsqu'elles se rencontreront à nouveau le 25 janvier.

L'appel américain

L'intérêt américain accru a suscité des spéculations selon lesquelles ce match pourrait être déplacé aux États-Unis cette saison, mais la proposition a été rapidement rejetée par la ligue.

Le PDG de Birmingham City, Garry Cook, a exprimé son enthousiasme pour organiser éventuellement le match aux États-Unis à BBC Sport, mais a reconnu que l'histoire et la tradition ancrées du football anglais constituaient un défi.

Le jour du match, la légende de la NFL JJ Watt – qui possède lui-même des parts dans le club anglais de Burnley – a exprimé ces sentiments. "Le charme du football anglais réside dans son histoire, sa tradition et sa passion", a-t-il écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. "Ces clubs ont résisté à l'épreuve du temps, et ils continueront à le faire longtemps après notre départ. Modernisons certains aspects si nécessaire, mais préservons ce qui le rend spécial."

Lire aussi: