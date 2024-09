Des célébrités notables identifiées comme les derniers individus soupçonnés de trahison

L'an dernier, RTL+ a lancé "The Traitors" avec un succès critique notable. Ce programme captivant est sur le point de revenir pour une deuxième saison, et RTL a révélé certains des membres du casting de cette édition, qui se déroule à Cologne. Parmi eux, deux visages familiers du monde de l'entertainment de RTL.

La version originale de "The Traitors" comptait des personnalités connues telles que Claude Oliver-Rudolph, la rappeuse Sabrina Setlur, la présentatrice Ulrike von der Groeben, l'actrice de "Tatort" Christine Urspruch, "Princesse Charmant" Irina Schlauch et le joueur de handball Pascal Hens. Finalement, les chanteurs Anna-Carina Woitschack et Vincent Gross ont remporté la victoire.

RTL a également révélé qui nous pouvons attendre dans cette saison. Les anciens candidats de "The Bachelorette" Gerda Lewis et Jessica Haller, ainsi que l'influenceur Helge Mark, participeront à l'émission lorsque son présentatrice, Sonja Zietlow, accueillera les 16 candidats le 10 octobre.

Épisode Halloween sur la télévision gratuite

Dans un retournement de situation inattendu, RTL a révélé que le tout premier épisode ne sera pas seulement disponible sur RTL+ mais sera également diffusé sur la télévision gratuite à 20h15 le même jour. Le réseau de Cologne a confirmé que le premier épisode et le suivant seront tous deux diffusés en streaming sur RTL+ en même temps. Les épisodes suivants seront publiés toutes les semaines, la saison comptant un total de huit épisodes.

L'essence de "The Traitors" réside dans le rassemblement de 16 personnalités connues dans un château. Parmi eux se trouvent des traîtres cachés, secrètement sélectionnés et chargés d'éliminer leurs collègues participants un par un pour remporter un prix en argent allant jusqu'à 50 000 euros. Les non-traîtres tentent de démasquer les traîtres, créant une expérience de jeu dynamique et captivante. Ce qui distingue ce programme des autres, c'est que, contrairement aux célébrités, le public connaît les identités des traîtres, ce qui permet aux spectateurs de participer aux spéculations et aux stratégies des participants.

La deuxième saison de la série de divertissement très appréciée, "The Traitors", comptera certains visages familiers du monde de l'entertainment de RTL, améliorant l'expérience des spectateurs. Parmi ceux qui reviennent, l'influenceur Helge Mark participera à nouveau, apportant un regard frais sur le jeu.

RTL a annoncé que l'épisode de lancement à thème d'Halloween de "The Traitors" sera diffusé à la fois sur RTL+ et la télévision gratuite à 20h15, offrant une occasion unique aux spectateurs de profiter du spectacle sur plusieurs plateformes.

Lire aussi: