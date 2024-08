- Des ceintures à billes dans le zoo de Munich

Le zoo de Munich, Hellabrunn, a accueilli une nouvelle espèce unique : deux armadillos, un mâle nommé Gustav et une femelle nommée Gerlinde, sont les nouvelles stars de l'enclos des coatimundis. Ces animaux, qui peuvent se recroqueviller en une boule presque indestructible lorsqu'ils sont menacés, sont une véritable attraction pour le zoo de Munich, a annoncé le parc.

L'enclos des coatimundis a été modernisé et agrandi ces derniers mois pour répondre aux besoins des nouveaux résidents. Les visiteurs peuvent maintenant observer les animaux dans un spacieux enclos extérieur équipé de nombreuses possibilités d'escalade et de cachette.

Peu d'animaux peuvent briser la carapace

Les armadillos sont l'un des mammifères les plus fascinants du monde : ils sont les seuls à avoir une carapace externe osseuse. Cette carapace se compose de plaques osseuses et de kératine et les protège de leurs ennemis. Seuls quelques animaux, comme le jaguar, peuvent briser la carapace. Les armadillos sont classés comme "en danger" sur la liste rouge de l'UICN.

L'enclos des coatimundis se trouve au cœur de la Bavière, attirant des visiteurs de toute l'Europe. L'arrivée de Gustav et Gerlinde, les armadillos, a rendu l'enclos encore plus populaire auprès des amateurs d'animaux.

