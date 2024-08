- Des cassowaris agressifs dérangent les campeurs en Australie.

Au Queensland, en Australie, deux cassowaris audacieux ont causé de l'alarme parmi les autorités dans un camping très fréquenté. Ces oiseaux incapables de voler, appelés Casuarius casuarius, approchent les vacanciers à Murray Falls dans le parc national Girramay, allant même jusqu'à voler leur nourriture directement de leurs mains et de leurs assiettes, selon les dires de l'officier de la faune Alex Diczbalis au média australien ABC.

"Nous avons remarqué que ces oiseaux opèrent en duo, errant autour du camping, à la recherche de repas faciles", a-t-il déclaré. Ce comportement indique que ces cassowaris du sud ont appris à considérer les humains comme une source de nourriture régulière, ce qui pourrait avoir des conséquences graves.

Ils ont des griffes mortelles

Bien que les cassowaris du sud attaquent rarement les humains, ils peuvent causer des blessures potentiellement mortelles, en particulier chez les enfants. Bien qu'ils ne soient pas hostiles par nature, ils peuvent réagir de manière défensive et attaquer s'ils perçoivent une menace, affirme le scientifique de l'environnement Peter Valentine de l'université James Cook. "Ces oiseaux ont une griffe très développée sur leurs pieds, fonctionnant comme une arme perforante et capable de percer la chair humaine à distance."

Il est illégal de nourrir les cassowaris au Queensland et cela peut entraîner une amende maximale d'environ AU$6 400 (environ €3 900). "Il est crucial que ces oiseaux restent dans leur habitat naturel, se nourrissant de fruits de la forêt tropicale", a répété Diczbalis. Ces oiseaux laissent souvent les graines intactes, contribuant ainsi considérablement à la régénération de la forêt tropicale. "En réalité, ils préfèrent les fruits de la forêt tropicale aux saucisses grillées", a conclu l'officier de la faune.

Le cassowari du sud est le troisième plus grand oiseau du monde, après l'autruche et l'émeu. Les adultes peuvent mesurer jusqu'à 1,70 m de hauteur et peser environ 70 kg. Ils sont facilement reconnaissables grâce à leur crête osseuse en forme de casque sur la tête, leur tête et leur cou iridescents bleus, et leurs griffes impressionnantes en forme de dagger.

