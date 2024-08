- Des campeurs du monde entier se rassemblent dans le Harz, avec pour objectif commun: "La tranquillité est le but"

Le soir, ils se regroupent autour d'un feu de camp pour manger, danser et socialiser, tandis que pendant la journée, ils nagent dans les lacs, cuisinent ou s'adonnent à diverses activités : Environ 1 500 individus, faisant partie de ce que l'on appelle la Famille Arc-en-ciel, occupent actuellement la région de Harz. Il y a une semaine, ils ont établi un campement non autorisé dans une zone forestière. Qu'est-ce qui motive ces gens et qui sont-ils ?

"Je veux simplement me connecter à la nature et l'apprécier", déclare Jo (38 ans), participant aux cheveux longs et à la barbe sauvage, qui a pédalé jusqu'ici depuis Francfort. Il venait de prendre un bain de minuit dans l'eau cristalline du lac, évitant d'utiliser du shampooing pour minimiser la pollution de l'eau.

"Depuis que nous sommes ici, la forêt a pris vie. Tout fleurit trois fois plus vigoureusement avec la vie en première ligne", explique-t-il, décrivant son expérience au camp. Il pourrait se rendre à un autre rassemblement Arc-en-ciel, ajoute-t-il. Certains participants font cela depuis des années.

Communauté mondiale

"Les rassemblements Arc-en-ciel ont lieu dans le monde entier - plus petits à l'échelle nationale ou plus importants à l'échelle internationale", explique Samuel, participant. Les dates sont partagées entre eux sans annonce officielle.

Thérapeute et consultant en affaires, Samuel est Recently returned to the campsite. De nouveaux campeurs arrivent régulièrement, tandis que d'autres repartent. Beaucoup ne restent pas tout le temps. "J'étais seulement ici pendant deux jours. J'étais habillé en costume et cravate - impensable aujourd'hui", dit-il.

Au centre du campement, il rencontre de vieilles connaissances d'autres rassemblements Arc-en-ciel, les saluant d'une longue accolade. L'atmosphère est paisible, sans pression ni précipitation. Les campeurs dansent ensemble ou bronzent, certains nus, d'autres non. "La nudité est courante ici, mais elle n'est pas le sujet principal et n'a rien à voir avec la sexualité. Ici, chacun peut être qui il veut être", explique Samuel. Les gens dorment dans des tentes ou des hamacs.

Origines aux États-Unis

Les rassemblements Arc-en-ciel ont vu le jour aux États-Unis à partir des mouvements de Woodstock et de 68, avec la culture des Amérindiens servant également d'inspiration, explique Samuel. Le premier événement mondial a eu lieu aux États-Unis en 1972. Parmi les règles de base figurent l'interdiction de la musique électronique et l'utilisation minimale des téléphones portables. L'alcool et les drogues jouent un rôle mineur. "La plupart des gens ici veulent être clairs et échapper à leur vie quotidienne."

Chacun contribue comme il peut, dit Samuel. Il y a des médecins et des infirmières. Une cuisine centrale prépare les repas. Il n'y a pas de tableau de service. Des dons volontaires sont collectés pour la nourriture apportée en voiture. Un participant vérifie la qualité de l'eau à l'aide d'un laboratoire mobile, qui est prélevée à une source dans de grands réservoirs.

Problèmes juridiques

Au début de la semaine, une descente impliquant des centaines d'officiers de police a abouti à la saisie de tuyaux du système d'eau fraîche, à la mise en fourrière de voitures et à l'extinction de feux. Les comtés de Goslar et de Göttingen, où les campeurs ont occupé une zone de 200 hectares d'une zone de protection du paysage, considèrent la Famille Arc-en-ciel comme une nuisance. Ils s'inquiètent des incendies de forêt et ont imposé une interdiction d'accès, rendant le campement illégal.

Cependant, aucune descente n'est prévue, entre autres raisons pour des raisons de coût, a déclaré le conseiller du comté de Göttingen Marlies Dornieden (CDU) mardi. Le service d'incendie survole régulièrement la zone avec des drones et annonce l'interdiction d'accès par haut-parleurs.

"C'est comme une petite évasion pour moi", dit Yow d'Israël, actuellement allumant un feu dans un fourneau de cuisine centrale. Il a combattu pendant quatre mois dans la guerre de Gaza. "Nous voulons tous simplement la paix ici - c'est l'objectif ultime", dit-il.

À ces événements, un mode de vie différent est démontré, dit Carlos d'Italie. Il a assisté pour la première fois à un rassemblement Arc-en-ciel en 2000. "Nous n'avons pas besoin de tant de règles dans la vie quotidienne si nous nous respectons les uns les autres et la nature."

Environ 1 500 personnes de 63 pays prévoient de rester jusqu'à environ le 3 septembre, selon les participants. Ensuite, ils ont l'intention de nettoyer et de quitter la zone près des villes de Bad Grund et de Clausthal-Zellerfeld.

Idéologie de vie

Cependant, de nouvelles personnes continuent d'arriver. Comme Theresa, qui marche vers le camp avec sa fille de neuf ans après le coucher du soleil. "Il n'y a pas d'endroit où ma fille se sent plus chez elle", partage-t-elle. Être un "Arc-en-ciel" est une philosophie de vie pour elle.

En atteignant la place centrale, elle est chaleureusement accueillie par ses "frères et sœurs", comme les participants se nomment eux-mêmes. Les nouveaux arrivants entendent souvent un "Bienvenue chez vous". Des centaines de participants s'assoient en cercle autour d'un feu. La police autorise le feu ce soir-là, "tant qu'il ne devient pas plus grand".

Même un randonneur n'est pas dérangé par les campeurs illégaux. "Ils produisent moins de déchets que les touristes d'une journée de Hanovre ou de Brunswick et nettoient", dit Thorsten de Goslar. "Ces gens ici ne me dérangent pas - vivre et laisser vivre."

