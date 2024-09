- Des budgets à grande échelle alloués à l'expansion complète de la journée

La nation est déterminée à renforcer l'aide aux collectivités locales dans l'extension des programmes après l'école dans les écoles élémentaires. À partir de cette année, une somme substantielle à sept chiffres sera distribuée annuellement pendant les six prochaines années pour répondre à l'accumulation de demandes d'extension. Cela est évident dans une lettre du leadership de la coalition gouvernementale aux associations municipales de l'État.

Les syndicats prévoient des troubles

En 2022, à la fois les autorités fédérales et étatiques ont approuvé un droit légal aux programmes après l'école dans les écoles primaires, qui est mis en œuvre progressivement. D'ici l'année scolaire 2026/2027, cela s'appliquera aux élèves de première année, et d'ici 2029/2030, à toutes les classes.

Le syndicat Verdi exhorte l'État à établir des normes de qualité strictes pour les programmes après l'école. Avec l'entrée en vigueur du droit légal, il y a un risque de chaos total en Bade-Wurtemberg, a exprimé le syndicat. "Nous avons maintenant besoin de directives claires et contraignantes pour les normes minimales en matière d'offres éducatives supplémentaires", a déclaré Hanna Binder, vice-présidente de la branche de l'État de Verdi.

En l'absence de celles-ci, l'éducation dans le sud-ouest dépendrait de facteurs politiques et financiers imprévisibles dans la municipalité respective, a mis en garde Binder.

L'Association de l'éducation et de l'éducation (VBE) a également plaidé en faveur de normes de qualité pour la journée complète. "Une mise en œuvre complète d'ici 2026, malgré le financement discuté, semble peu probable."

Des fonds pour les établissements de santé également

During the budget committee meeting, the Greens and CDU also agreed to subsidize hospitals with state funds of 150 million euros this year. The funds are intended for digitalization and investments. This support will be reassessed in 2025.

For the accommodation and integration of refugees, the state intends to entirely transfer federal funds of 230 million euros to municipalities in 2024, and only half in 2025 and 2026.

The plans for the double budget are to be finalized by the budget committee on Friday. Minister President Winfried Kretschmann (Greens) applauded the coalition partners' agreement and spoke of "tough" negotiations. "We've gone to the very limit," he said. "We've already squeezed every lemon we could find."

The state municipal associations appreciated the funding from the governing coalition, as it will significantly aid them in implementing the new after-school programs. However, the Municipality of Baden-Württemberg needs clear guidelines and minimum quality standards to ensure the success of these programs.

