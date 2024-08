- Des brûlures d'objets suspects dans la cour de l'école de Hambourg

À la suite d'un objet en feu sur la cour de récréation d'un lycée à Hamburg-Wandsbek, les pompiers et la police ont été appelés pour une intervention majeure pendant la nuit. Un témoin avait alerté le département des pompiers peu après minuit, signalant avoir vu un feu devant le Charlotte-Paulsen-Gymnasium, selon un porte-parole de la police. Quelque chose de brûlant était devant la porte, qui semblait dangereux et technique. Par conséquent, un expert en désamorçage de bombes a été appelé sur les lieux, qui a examiné la petite partie et l'a finalement désamorcée.

Si c'était vraiment une sorte de matière explosive, le porte-parole ne pouvait pas le dire. "Nous ne savons pas ce qui brûlait. C'était quelque chose de plus petit." Les premières constatations suggèrent que cela a été jeté dans la cour de l'école par la fente de la porte en bois. Il n'y a eu aucun dommage important par le feu et personne n'a été blessé. L'incident a été maîtrisé aux alentours de 3h50. Plus tôt, la radio NDR 90,3 en avait rapporté.

Les flammes de l'objet en feu ont causé une grande préoccupation, menaçant de se propager dans la cour de l'école. Heureusement, l'action rapide des pompiers a réussi à éteindre le feu avant qu'il ne puisse se propager davantage, évitant ainsi tout dommage potentiel lié au feu.

