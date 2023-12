Des briques anciennes révèlent de nouveaux indices sur une anomalie massive du champ magnétique terrestre

En examinant récemment des briques datant du troisième au premier millénaire avant J.-C. en Mésopotamie - qui englobe l'Irak actuel et des parties de ce qui est aujourd'hui la Syrie, l'Iran et la Turquie - des scientifiques ont détecté des signatures magnétiques dans celles du premier millénaire, ce qui indique que les briques ont été cuites à une époque où le champ magnétique terrestre était exceptionnellement fort. Les tampons apposés sur les briques et nommant les rois mésopotamiens ont permis aux chercheurs de confirmer l'époque à laquelle le pic magnétique s'est produit.

Leurs découvertes correspondent à une poussée magnétique connue, appelée "anomalie géomagnétique de l'âge du fer levantin", qui s'est produite entre 1050 et 550 avant J.-C. Elle avait déjà été documentée dans des artefacts. Cette anomalie avait déjà été documentée dans des artefacts des Açores, de Bulgarie et de Chine grâce à l'analyse archéomagnétique, qui consiste à examiner les grains des poteries et des objets archéologiques en céramique à la recherche d'indices sur l'activité magnétique de la Terre, ont rapporté les scientifiques le 18 décembre dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Il est vraiment passionnant de constater que d'anciens artefacts de Mésopotamie permettent d'expliquer et d'enregistrer des événements clés de l'histoire de la Terre, tels que les fluctuations du champ magnétique", a déclaré Mark Altaweel, coauteur de l'étude et professeur d'archéologie du Proche-Orient et de science des données archéologiques à l'Institut d'archéologie de l'University College de Londres.

"Cela montre pourquoi la préservation du patrimoine antique de la Mésopotamie est importante pour la science et l'humanité en général", a déclaré M. Altaweel à CNN dans un courriel.

Des roches fabriquées par l'homme

Lorsqu'un artefact ancien contient de la matière organique, comme de l'os ou du bois, les scientifiques peuvent en connaître l'âge grâce à la datation au radiocarbone, qui compare les rapports de désintégration préservés dans les isotopes du carbone. Mais pour les artefacts inorganiques - poteries ou objets en céramique - l'analyse archéomagnétique est nécessaire pour révéler leur âge, a déclaré l'auteur principal de l'étude, Matthew Howland, professeur adjoint au département d'anthropologie de l'université d'État de Wichita, au Kansas.

La poterie étant le type d'artefact le plus répandu sur les sites archéologiques du monde entier, cette technique est un complément essentiel à la datation par le radiocarbone, a expliqué Howland à CNN.

"La datation archéomagnétique peut s'appliquer à tout type de matériau magnétiquement sensible qui a été chauffé", a déclaré M. Howland. Son utilité dépasse d'ailleurs le cadre de l'archéologie.

"Les géologues utilisent souvent l'analyse des roches pour étudier les champs magnétiques de la Terre, mais à une époque plus récente, lorsqu'il n'est pas possible d'étudier des roches très récentes parce qu'elles n'ont pas encore eu le temps de se former, nous devons utiliser des artefacts archéologiques", a-t-il déclaré. "Nous pouvons considérer les briques de boue ou les poteries comme des roches fabriquées par l'homme pour étudier les champs magnétiques de la Terre.

Avant cette nouvelle étude, les artefacts mésopotamiens datant de cette époque n'offraient que peu de preuves archéomagnétiques précises.

"Le manque de données a vraiment limité notre capacité à comprendre les conditions du champ magnétique terrestre dans cette région", a déclaré M. Howland. Cela signifie également que les archéologues ne pouvaient pas calculer avec précision l'âge de nombreux sites de Mésopotamie, "une région incroyablement importante pour l'archéologie mondiale".

Attraction magnétique

La Terre est entourée d'une magnétosphère - une bulle invisible de magnétisme générée par le puissant barattage des métaux en fusion au cœur de la Terre. Elle empêche notre atmosphère d'être décapée par les vents solaires qui la soufflent depuis le Soleil. Bien que la magnétosphère soit une présence constante depuis des milliards d'années, sa force varie au fil du temps. (Selon l'US Geological Survey, la santé humaine n'est pas directement affectée par les fluctuations du champ magnétique).

Les objets en argile cuits à haute température conservent une "empreinte" du magnétisme terrestre de l'époque dans des minéraux tels que l'oxyde de fer affecté par le magnétisme. Pour retrouver cette empreinte, il faut procéder à une série d'expériences magnétiques qui consistent à chauffer et à refroidir l'objet à plusieurs reprises, en l'exposant à des champs magnétiques, puis en les retirant. Ce processus crée une série de nouvelles empreintes digitales, qui sont comparées à l'intensité magnétique originale de l'objet.

Les scientifiques peuvent alors faire correspondre l'objet à une période spécifique d'activité du champ magnétique terrestre.

"Dans l'ensemble, ce travail est passionnant car il nous aide à comprendre l'évolution du champ magnétique terrestre dans le temps et à déterminer l'âge des objets, ce qui serait impossible autrement", a déclaré Cauê S. Borlina, chercheur postdoctoral au département des sciences de la Terre et des planètes de l'université Johns Hopkins. Borlina, qui n'a pas participé à l'étude, mène des recherches sur les champs magnétiques anciens et modernes et sur leur impact sur la formation et l'habitabilité des planètes.

"Plus important encore, ces enregistrements à haute résolution sont cruciaux pour comprendre comment les pics magnétiques à la surface pourraient être liés à ce qui se passe à l'intérieur de la Terre", a déclaré M. Borlina à CNN dans un courriel. "En particulier dans le noyau externe où le champ magnétique de la Terre est généré.

La nouvelle analyse n'a pas seulement comblé une lacune importante dans les données, elle a également révélé de nouveaux indices sur l'anomalie magnétique de cette période.

Sur les 32 pierres échantillonnées par les chercheurs, cinq portaient des estampilles les reliant au règne de Nabuchodonosor II, entre 604 et 562 av. Les mesures du magnétisme des pierres ont montré que le champ magnétique s'est renforcé rapidement et intensément lors de la fabrication des briques. Les tampons apposés sur les briques ont donc créé un instantané d'une poussée de puissance magnétique qui s'est étalée sur quelques décennies seulement.

"Les prochaines étapes consisteront à poursuivre ce travail, à l'appliquer à d'autres briques de terre de Mésopotamie et à améliorer encore la courbe que nous pouvons produire de l'intensité du champ magnétique terrestre au fil du temps", a déclaré M. Howland.

"Mais ce qui est peut-être encore plus passionnant, c'est que les archéologues travaillant sur des sites en Irak et en Syrie peuvent examiner nos données et appliquer les mêmes techniques à des artefacts non datés", a-t-il ajouté. "Cela peut aider à résoudre un grand nombre de débats chronologiques qui ont lieu dans la région, à propos de la chronologie des rois.

Mindy Weisberger est rédactrice scientifique et productrice de médias. Ses travaux ont été publiés dans Live Science, Scientific American et le magazine How It Works.

