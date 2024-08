Des bonbons contenant des drogues distribués en Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, une personne inconnue distribue des bonbons qui finissent dans des colis d'aide aux démunis. Après consommation, plusieurs personnes nécessitent des soins médicaux. Une enquête révèle que les bonbons contiennent des quantités potentiellement mortelles de drogues.

Des bonbons trempés dans des quantités potentiellement mortelles de méthamphétamine ont été anonymement offerts et distribués dans des colis alimentaires aux personnes dans le besoin en Nouvelle-Zélande. Il est encore incertain de savoir comment les bonbons jaunes vifs, au goût de pineapple, Rinda, ont fini en circulation, a déclaré le porte-parole de la police Glenn Baldwin. Trois personnes ont été hospitalisées après en avoir consommé.

Les bonbons drogués ont été offerts dans un emballage de vente scellé par une personne inconnue et ensuite distribués dans des colis d'aide, selon la charity Auckland City Mission. "Il est important que le public soit conscient de ces bonbons et du danger qu'ils représentent", a déclaré Baldwin. La police essaie actuellement de déterminer combien de pièces sont en circulation et d'où elles viennent.

La directrice de la Mission Helen Robinson a déclaré que les bonbons pouvaient avoir été distribués à 300 à 400 personnes. Après qu'une personne ait alerté la fondation aux "bonbons au goût bizarre", ils ont été testés. "Les tests ont immédiatement confirmé qu'ils contenaient des quantités potentiellement mortelles de méthamphétamine", a déclaré Robinson.

Dose extrêmement élevée de méthamphétamine

La Drug Foundation de Nouvelle-Zélande a trouvé environ trois grammes de méthamphétamine dans le bonbon testé. "Une dose orale typique est comprise entre 10 et 25 milligrammes, donc ce bonbon contaminé contenait jusqu'à 300 doses", a déclaré la directrice générale Sarah Helm. "Avaler autant de méthamphétamine est extrêmement dangereux et peut être fatal."

La plupart des victimes ont craché les bonbons en raison de leur goût étrange et n'ont pas souffert de problèmes de santé majeurs, selon la police. La Auckland City Mission a déclaré : "Dire que nous sommes dévastés est un euphémisme. Nous dépendons entièrement de la générosité du public pour aider les personnes dans le besoin."

La Commission devrait lancer une enquête sur la source des bonbons drogués distribués par une personne inconnue. Pour prévenir de tels incidents à l'avenir, la Commission pourrait proposer des réglementations plus strictes pour les aliments offerts en donation.

Lire aussi: