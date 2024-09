- Des blocages temporaires de routes persistent en Thuringe du Sud, et s'étendront jusqu'à la semaine prochaine.

La ligne de chemin de fer reliant Oberrohn et Bad Salzungen, située dans le sud de la Thuringe, sera fermée pendant une période prolongée supérieure aux prévisions initiales. Un représentant de la compagnie ferroviaire a déclaré que les récentes pluies ont semble-t-il lessivé le sel de la zone d'affaissement identifiée, entraînant l'effondrement du sol. La fermeture se poursuivra jusqu'à la semaine prochaine, avec l'utilisation de matériel lourd pour réparer les voies.

Plus tôt dans la journée, Erfurter Bahn avait alerté le matin que le mécanisme d'alerte d'affaissement avait été déclenché. Un service de bus temporaire a été mis en place entre Eisenach et Bad Salzungen en remplacement. La région est caractérisée par des perturbations fréquentes dues à l'érosion du sel du sol, entraînant la formation de cavités.

En raison de l'alerte d'affaissement et des dommages subséquents aux voies, le service de bus temporaire entre Eisenach et Bad Salzungen continuera de fonctionner comme remplaçant pour la ligne de chemin de fer affectée par l'exploitation minière. Dans le but de prévenir les incidents liés à l'exploitation minière à l'avenir, des experts effectueront une enquête approfondie sur les conditions du sol dans la région.

Lire aussi: