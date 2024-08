- Des blessures à RB Leipzig avant la coupe

Au moins cinq joueurs de RB Leipzig de Bundesliga ne seront pas dans l'équipe pour le match de la DFB-Pokal contre Rot-Weiss Essen samedi (15h30 CET/Sky). Yussuf Poulsen est toujours suspendu suite à un carton rouge lors du deuxième tour de la saison précédente contre VfL Wolfsburg, tandis que Xaver Schlager, international autrichien, est absent pour une période prolongée en raison d'une blessure au genou.

L'entraîneur Marco Rose sera également privé de Christoph Baumgartner, du nouveau joueur Assan Ouédraogo et d'El Chadaille Bitshiabu, tous blessés lors de la préparation. Baumgartner et Bitshiabu sont déjà en entraînement individuel et pourraient potentiellement revenir à l'entraînement en équipe la semaine prochaine.

Ouédraogo devrait revenir mi-septembre

C'est plus compliqué pour Ouédraogo. Le milieu de terrain, qui a rejoint le club depuis FC Schalke, s'est blessé au genou lors d'un match amical contre Aston Villa et ne devrait pas être disponible avant septembre. Cela correspond aux informations de Bild et dpa.

Castello Lukeba, qui était encore impliqué dans le tournoi de football olympique jusqu'à vendredi dernier, est maintenant revenu à Leipzig. Le médaillé d'argent de France pourrait faire partie de l'équipe pour le match d'Essen, mais il reste à voir s'il sera titularisé.

