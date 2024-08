- Des blessés graves lors d'une bagarre à Bielefeld

Dans une violente altercation impliquant au moins trois individus au cœur de Bielefeld, un jeune homme de 21 ans a subi de graves blessures aux alentours de 1h du matin un dimanche. Selon un communiqué conjoint des forces de l'ordre, deux suspects sont toujours en fuite. L'incident s'est produit aux alentours de minuit, à proximité de l'hôtel de ville. La victime a été vue avec des coupures et a été immédiatement conduite pour une intervention chirurgicale d'urgence. Elle se trouve actuellement dans un état stable, ont confirmé les autorités.

Les premières enquêtes suggèrent que les suspects se sont enfuis avec le sac de la victime. Les suspects, d'environ 19 ans, et la victime de 21 ans, sont thought to be acquainted. La brigade criminelle a pris en charge l'enquête et a appelé toute personne detenant des informations à se manifester.

Communiqué des Services de Police et Parquet

Les individus se sont livrés à une lutte acharnée, entraînant de graves blessures à la victime. La brigade criminelle appelle tous les témoins de la bagarre et de la fuite des suspects à fournir des informations.

