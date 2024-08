- Des bijoux volés sont retournés à la chambre forte verte de Dresde.

Les joyaux qui ont été volés il y a presque cinq ans de la Green Vault historique de Dresde et qui ont été rendus sont de retour dans le Trésor saxon. Les Collections d'art de l'État de Saxe (SKD) les exposent dans leur état actuel, non restauré, tel qu'ils ont été rendus par les voleurs en décembre 2022.

"Nous sommes ravis et très reconnaissants, aujourd'hui est un beau jour pour nous," a déclaré le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, également au nom de la ministre de la Culture, Barbara Klepsch (tous deux CDU), lors de la présentation. La directrice générale des SKD, Marion Ackermann, a parlé d'un "moment particulièrement beau", offrant au public "l'opportunité de voir" les bijoux. Dans la lumière spéciale de leur vitrine, les pièces de joaillerie étincellent comme les autres que les voleurs n'ont pas réussi à obtenir. Seuls un examen approfondi permet de voir les dommages. "Nous supposons actuellement que toutes les pièces sont restaurables," a déclaré Ackermann. Le concept pour cela est en cours de développement avec des experts internationaux. Cependant, ils sont toujours des pièces à conviction dans des procédures pénales en cours liées à cette affaire de haut profil.

Ouverture au public à partir de mercredi

À partir de mercredi, les visiteurs pourront les voir, et à partir de jeudi, les heures d'ouverture seront prolongées jusqu'à 20h00. L'accès aux pièces reconstruites au rez-de-chaussée du Residenzschloss n'est possible qu'avec des billets à horaire spécifique - les SKD offrent maintenant 1 000 billets gratuits en ligne.

**Le vol d'art du 25 novembre 2019 est considéré comme l'un des plus spectaculaires en Allemagne. Les auteurs se sont emparés de 21 pièces de joaillerie historiques uniques en leur genre, faites de diamants et de rubis, causant plus d'un million d'euros de dommages. Cinq jeunes hommes de la famille Remmo ont été condamnés à des peines de prison par le tribunal régional de Dresde en mai 2023 pour vol, ainsi que pour l'incendie d'une voiture de fuite dans le parking souterrain d'un immeuble résidentiel et un distributeur de puissance. À la fin de l'audience, ils ont rendu la plupart du butin à travers leurs avocats, mais trois objets

