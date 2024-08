- Des bijoux et des statues tombées d'une valeur de 50 000 euros ont été volés.

Sur un cimetière à Haßloch (district de Bad Dürkheim), des auteurs inconnus ont volé des ornements et statues funéraires d'une valeur d'environ 50 000 euros. Selon les rapports de police, environ 50 tombes ont été endommagées ou dévalisées entre dimanche soir et lundi matin. Principalement, des plats funéraires en bronze ou en cuivre, ainsi que des statues occasionnelles de Jésus et de Marie ou des croix, ont été volées. Les auteurs ont forcé la porte du cimetière habituellement accessible - probablement pour y accéder avec un véhicule.

La police appelle les témoins à se manifester s'ils ont des informations sur le vol d'autres articles, tels que des plats funéraires en bronze ou en cuivre, des statues de Jésus et de Marie, ou des croix, dans le cimetière. La direction du cimetière envisage d'installer des caméras de sécurité pour protéger les ornements et artefacts funéraires de valeur à l'avenir.

