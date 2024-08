Des bateaux solaires naviguent silencieusement à travers la forêt amazonienne équatorienne.

Cinq bateaux, chacun équipé d'un toit élégant recouvert de panneaux solaires, sont utilisés par 12 communautés autochtones Achuar sur une étendue de l'est de l'Équateur bordant le Pérou. Les bateaux ont été fournis par Kara Solar, une organisation à but non lucratif basée dans la région. Les Achuar sont non seulement responsables de la réparation, de l'entretien et de la conduite des bateaux, mais les navires solaires façonnent également la vie quotidienne de la communauté en offrant des transports pour l'éducation, les services de santé et le tourisme écologique.

Depuis des années, de nombreux Achuar ici utilisent des bateaux à essence sur le fleuve, mais le carburant doit être acheminé par avion depuis la capitale équatorienne, Quito, ce qui le rend plus cher et ajoute aux émissions de carbone associées à son utilisation.

“Les gens du coin achètent de plus en plus des moteurs à essence qui consomment beaucoup d'huile et contaminent la rivière”, a déclaré Angel Wasump, directeur des opérations de Kara Solar et membre de la communauté Achuar.

“Depuis l'arrivée des bateaux solaires, les familles ont complètement abandonné ces moteurs”, a-t-il ajouté.

Énergie solaire durable

Oliver Utne, fondateur de Kara Solar, est parti du Minnesota pour l'Équateur il y a 16 ans après avoir obtenu son diplôme d'études collégiales. Travaillant dans une entreprise locale autochtone dans une communauté amazonienne isolée, il a vu de première main les difficultés que les gens avaient à accéder à des ressources de base telles que l'électricité et les transports. C'est alors qu'Utne a réalisé le potentiel d'utilisation de la technologie comme outil de conservation du territoire et de la culture Achuar.

“Avant (de venir en Équateur), je ne voyais la technologie que comme une menace pour les cultures autochtones. Je pense que c'était un point de vue très paternaliste basé sur une idée overly romantisée des peuples autochtones”, a-t-il déclaré à CNN.

“Ils (les Achuar) m'ont montré qu'ils avaient un désir d'autonomie et d'agence. J'ai réalisé que je voulais les aider à atteindre cet objectif.”

Utne est retourné aux États-Unis avec une nouvelle inspiration, a étudié l'énergie solaire et s'est qualifié comme installateur solaire. Il est immédiatement retourné en Amazonie et a commencé à travailler avec la communauté pour explorer les meilleures utilisations des technologies solaires.

“L'idée de bateaux solaires était au début une blague”, a déclaré Utne. “Nous en avons discuté, mais personne ne l'avait vraiment prise au sérieux.”

Il a déclaré qu'en 2013, il avait collaboré avec le MIT et deux universités équatoriennes - l'École supérieure polytechnique du Littoral et l'Université San Francisco de Quito - sur une étude de navigabilité fluviale et de systèmes de propulsion électrique adaptés à l'Amazonie.

“L'étude est revenue très positive ; les bateaux solaires pouvaient fonctionner s'ils étaient correctement alimentés”, a-t-il déclaré. Elle a également révélé que les bateaux n'avaient besoin que d'un moteur relativement petit pour déplacer beaucoup de gens, nécessitant moins de panneaux solaires.

Le premier bateau électrique a été achevé en 2016, baptisé “Tapiatpia” d'après l'anguille électrique légendaire de la folklore Achuar. Utne souligne que la communauté Achuar a été consultée tout au long du processus de conception de trois ans.

Chaque bateau varie en taille, le plus grand ayant une capacité de 20 passagers. Ils se déplacent à une vitesse maximale de 19 kilomètres par heure avec une autonomie de 97 kilomètres. Si les batteries électriques des bateaux tombent en panne de courant, elles peuvent être chargées via neuf stations de recharge terrestres, qui sont des réseaux d'énergie solaire situés dans les communautés le long de la rivière. En plus de charger les bateaux, ces stations fournissent également de l'électricité pour les écoles, l'accès à Internet, les laboratoires informatiques et les lodges écologiques.

Kara Solar a été officiellement lancée en 2018 et est dirigée sur le terrain par des membres de la communauté Achuar. L'organisation estime que les bateaux fonctionnant en Équateur ont effectué plus de 300 trajets au total, transportant plus de 1 000 passagers et parcourant collectivement plus de 450 kilomètres par mois. Les utilisations les plus courantes sont le transport des enfants locaux à l'école et l'organisation de visites de la faune pour les touristes écologiques

“Ces bateaux ne nous appartiennent pas, ils appartiennent aux peuples autochtones qui y sont, et nous sommes leur système de soutien”, a déclaré Utne. “Nous les accompagnons et leur fournissons des conseils et partageons ces enseignements acquis dans toute l'Amazonie.”

Outre la réduction des émissions de carbone et de la pollution, les navires silencieux permettent aux touristes écologiques de s'approcher plus près de la faune sans l'effrayer.

“Le bateau sert de symbole tangible de ce à quoi pourrait ressembler la conservation”, a déclaré Wasump. “C'est (comme) un retour à ce qui est le plus important dans la culture Achuar. Ces bateaux ont représenté une manière pour nous de nous reconnecter avec cette vision de ce à quoi pourrait ressembler le développement.”

Élargir la vision

L'une des missions de Kara Solar est de fournir aux communautés une formation technique et un développement de compétences en installation solaire, entièrement dirigée par des techniciens Achuar dans la langue Achuar. L'organisation a construit quatre centres solaires en Équateur, offrant un espace ouvert pour les éducateurs et les étudiants, alimenté entièrement par l'énergie solaire.

Elle a également adopté ce modèle dans d'autres pays et a commencé cette année un partenariat avec la Nation Wampís, dans le nord du Pérou, ayant installé deux navettes et deux centres solaires là-bas en novembre 2023, avec le financement du gouvernement gallois.

En 2025, Kara Solar lancera un nouveau projet sur la rivière Kapawari, dans la province de Pastaza, en Équateur, qui vise à remplacer 50 bateaux à essence par des bateaux électriques solaires. L'initiative reliera quatre établissements isolés le long de la Kapawari, qui sert également de sanctuaire vital pour les dauphins roses menacés.

Cheryl Martens, directrice de l'Institut d'études avancées sur les inégalités de l'Université San Francisco de Quito, croit que le modèle peut être étendu. “Kara Solar a le potentiel d'être étendue, non seulement en termes de systèmes de transport fluvial dans et hors de l'Amazonie”, a-t-elle déclaré. “La technologie solaire développée pour ce projet fournit également des solutions durables aux systèmes de communication tels que la radio à haute fréquence dans certaines des zones les plus isolées de l'Amazonie ... où la communication par téléphone portable n'est pas disponible.”

Le projet a impliqué les communautés Achuar tout au long de son parcours et a formé des techniciens Achuar pour installer et réparer la technologie solaire nécessaire pour faire fonctionner les bateaux. C'est pourquoi cette technologie de canoës solaires a de plus grandes chances de réussir.

Le directeur exécutif de Kara Solar, Nantu Canelos, ancien capitaine de bateau solaire, est d'accord pour dire que l'implication de la communauté est essentielle. Pour lui, le véritable progrès n'est possible que si les Achuar sont à la tête, avec le soutien des autres. "Je souhaite inviter tout le monde à se joindre à nous dans un effort collectif pour réaliser ces rêves dans l'Amazonie, car l'Amazonie est truly en danger, et nous pouvons le ressentir ici", a-t-il déclaré.

"Le climat est en train de changer, et nous ressentons ces changements", a-t-il ajouté. "Il est également important pour nous de changer de l'intérieur de notre territoire.

"C'est un appel à la communauté mondiale, en particulier aux jeunes, pour comprendre que les actions que nous prenons en Amazonie sont cruciales, non seulement pour les peuples autochtones, mais pour le monde entier."

Les bateaux solaires de Kara Solar ne sont pas seulement bénéfiques pour la communauté Achuar en termes de transport pour l'éducation, les services de santé et le tourisme écologique, mais ils ont également un impact significatif sur l'environnement. Avec le remplacement des bateaux à essence, l'utilisation de pétrole est réduite et la contamination de la rivière est moindre.

L'initiative de Kara Solar pour remplacer 50 bateaux à essence par des bateaux électriques solaires sur la rivière Kapawari à Pastaza, en Équateur, ne réduit pas seulement les émissions de carbone, mais vise également à protéger les dauphins roses menacés qui habitent la rivière.

