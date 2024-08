- Des bases tropicales avec un équipement de télévision de qualité.

À la suite du lancement de "Je suis une célébrité... Sortez-moi d'ici !" sur la plateforme de streaming RTL+ la veille, sa diffusion télévisée sur RTL le 16 août a également été un succès. La chaîne a bien performé auprès des 14-49 ans, attirant environ 830 000 téléspectateurs et représentant une part d'audience de 21,6 %. Elle a même surpassé ZDF, qui avait une part de 18,9 % avec le match de la DFB-Pokal entre le FC Bayern Munich et le SSV Ulm.

Cependant, l'émission de télé-réalité a échoué à rivaliser avec le règne du "Roi Football" en termes de part d'audience globale. La DFB-Pokal a été la plus regardée de la journée avec environ 4,0 millions de téléspectateurs et une part d'audience de 19,9 %. "Je suis une célébrité... La bataille des légendes de la jungle" a eu une part de 12,1 % et environ 2,2 millions de téléspectateurs. Il reste incertain combien de téléspectateurs ont regardé la première sur RTL+, où l'épisode actuel de la télé-réalité a également été diffusé le vendredi.

Le digest quotidien des légendes de la jungle

Pour la saison estivale, RTL met en avant une liste d'étoiles, d'où le titre "La bataille des légendes de la jungle". Les candidats sont tous des célébrités ayant déjà participé à l'émission, comme le présentateur Mola Adebisi (51), le mannequin et DJ Giulia Siegel (49), la personnalité télévisuelle Daniela Büchner (46) et l'ancien footballeur Thorsten Legat (55).

L'émission est présentée par Sonja Zietlow (56) et Jan Köppen (41).

La télé-réalité continue le samedi à 20h15. Des épisodes quotidiens seront diffusés sur RTL jusqu'au 1er septembre. Sur RTL+, les épisodes seront disponibles un jour avant.

