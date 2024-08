- Des balles de foin brûlent sur un champ à Lichtenberg.

Brûlage de ballots de foin a déclenché une intervention de trois heures et demie à Berlin-Lichtenberg. Des passants ont repéré les flammes sur un champ ouvert dans le quartier de Neu-Hohenschönhausen et ont alerté les pompiers, qui ont rapporté l'incident en soirée. Trente-six ballots de foin étaient en feu, laissés là pour être collectés après la tonte d'un pré voisin.

La source d'eau la plus proche était un hydrant dans une zone résidentielle, donc trois camions-citernes ont été déployés en navette, comme l'a décrit la brigade des pompiers. À l'aide de pelles, de haches, de fourches et plus tard d'une chargeuse sur pneus, les pompiers ont séparé les ballots de foin pour s'assurer que le feu était éteint de l'intérieur. Quatre brigades de pompiers volontaires ont participé à l'intervention. La police enquête sur l'origine de l'incendie.

