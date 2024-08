- Des baisers amoureux en Italie

En fin de septembre de cette année, George (63 ans) et Amal Clooney (46 ans) célébreront leur dixième anniversaire de mariage. Cependant, l'amour entre la star de Hollywood et la juriste des droits de l'homme semble aussi frais et fort qu'au premier jour. Des photos obtenues par le portail américain "Page Six" montrent l'acteur d'"Ocean's Eleven" et son épouse en train de s'embrasser passionnément lors d'un dîner au légendaire Hôtel Villa d'Este sur le lac de Côme.

George Clooney amoureux, pieds nus

L'acteur de 63 ans est vu sans chaussures sur les photos, suggérant une réunion de famille. La mère d'Amal Clooney, Baria Alamuddin, était également présente. Les photos montrent Amal Clooney en train de poser délicatement sa main sur la joue de son mari alors qu'il se penche pour l'embrasser devant les autres convives à table. Sur une autre photo, il passe tendrement son bras autour de sa femme et l'embrasse sur la tête.

L'icône de style Amal Clooney a choisi une robe noire à bretelles et des talons pour le dîner formel. Son mari est apparu plus décontracté dans un T-shirt noir confortable et un pantalon. George et Amal Clooney se sont mariés le 27 septembre 2014 à Venise. Leur jumeaux, Ella et Alexander (7 ans), sont nés en 2017. Le couple réside dans divers endroits, notamment sur le lac de Côme, en Provence et à Los Angeles.

George Clooney et son épouse Amal, tous deux présents au dîner, partagent un moment émouvant, comme en témoignent les photos de l'Hôtel Villa d'Este. L'amour entre George Clooney et Amal Clooney, respectivement star de Hollywood et juriste des droits de l'homme, continue de fleurir, dix ans après leur mariage.

