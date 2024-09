Des avions militaires russes ont été repérés le long de la côte de l'Alaska pour la troisième fois en une semaine, selon le NORAD.

Chaque fois, l'avion est resté à l'intérieur de la zone d'identification de la défense aérienne de l'Alaska (ADIZ) dans l'espace aérien international, gérée par le NORAD, et a été considéré comme inoffensif.

Selon le NORAD, l'ADIZ commence là où se termine l'espace aérien national et c'est une partie étendue de l'espace aérien international qui nécessite l'identification rapide de tous les aéronefs pour assurer la sécurité nationale.

D'abord, mercredi dernier, un duo d'avions militaires russes a été repéré par le NORAD, une force conjointe composée des États-Unis et du Canada. Vendredi, deux TU-142 avions de surveillance et anti-sous-marins russes ont été identifiés par le NORAD. Puis, le lendemain, deux autres avions russes IL-38, une autre sorte d'avion de reconnaissance et anti-sous-marin militaire, ont été interceptés par les États-Unis et le Canada.

Le NORAD a vérifié que ces avions cette semaine n'ont pas pénétré dans l'espace aérien territorial des États-Unis ou du Canada. Les vols russes réguliers dans l'ADIZ sont courants, les dernières interceptions ayant eu lieu en juillet et en mai.

Il y a peu, pendant l'été, le NORAD a également intercepté deux avions russes et deux avions chinois volant près de l'Alaska. Les officiels ont déclaré que c'était la première fois que les deux pays étaient interceptés simultanément pendant les opérations.

Interrogé sur cette interception et la possibilité que ce soit un test de la Russie et de la Chine en réponse à la décision du président Joe Biden d'abandonner la course à la présidentielle de 2024, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que ces pays nous testent constamment.

L'incident avec les avions russes et chinois a suscité des discussions sur la politique et les relations internationales. Les vols russes réguliers dans l'ADIZ sont souvent considérés comme une déclaration politique et une démonstration de puissance sur la scène mondiale.

