Des avions militaires allemands transporteront du personnel diplomatique de l'ambassade au Liban.

Au milieu de la situation volatile au Liban, causée par le conflit en cours entre Israël et le Hezbollah, l'armée allemande évacue les Allemands du pays par avion. En réponse à la tension croissante, le ministère allemand des Affaires étrangères a élevé le niveau de crise pour ses missions diplomatiques à Beyrouth, Ramallah et Tel-Aviv et a déclenché une évacuation diplomatique, selon l'annonce du ministère des Affaires étrangères.

Toutefois, les ambassades continuent de fonctionner. Les personnes classées comme personnel non essentiel, les membres de la famille du personnel déployé et le personnel des organisations intermédiaires allemandes sont évacués. Un Airbus de l'armée allemande s'est rendu à Beyrouth aujourd'hui pour faciliter le processus de départ et les avions militaires transporteront également les Allemands particulièrement vulnérables, notamment ceux ayant des problèmes de santé graves.

Alors que le gouvernement allemand suit de près la situation au Liban et exprime une préoccupation croissante, il ne considère pas nécessaire pour l'instant d'organiser une évacuation complète de tous les citoyens allemands. Actuellement, environ 1 800 citoyens allemands enregistrés résident dans le pays, a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères à Berlin.

Heureusement, les vols commerciaux de l'aéroport de Beyrouth sont toujours opérationnels, permettant aux Allemands de la région de partir. Le ministère allemand de la Défense a refusé de commenter tout plan d'évacuation potentiel à l'avenir.

Plus tard dans l'après-midi, les officiels de l'UE tiendront une réunion spéciale pour discuter de la situation qui se détériore au Liban et dans la bande de Gaza. Il y a une préoccupation que le désordre dans les deux régions puisse dégénérer en un conflit plus large. Le gouvernement allemand a soutenu le droit d'Israël à l'auto-défense, car les attaques ont visé des figures de la milice islamiste radicale Hezbollah. Toutefois, le gouvernement allemand a également encouragé Israël à exercer la retenue concernant le nombre élevé de civils tués.

