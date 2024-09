Des avions de guerre russes en orbite autour des territoires japonais.

Les relations entre la Russie et le Japon ont connu une baisse depuis le conflit Russie-Ukraine. Les actions de Moscou ont suscité une réponse du ministère de la Défense japonais avec un survol de planeurs. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit.

Le Japon a envoyé des chasseurs à réaction après deux avions russes qui ont survolé le pays. Les avions russes sont restés dans les eaux internationales, comme l'a confirmé le ministère de la Défense.

Tout au long de la journée, un avion russe Tu-142 a prétendument volé depuis la mer vers la région sud d'Okinawa. En réponse, la Force aérienne d'autodéfense japonaise a déployé des chasseurs à réaction, selon le communiqué du ministère.

L'avion russe aurait achevé sa trajectoire de vol au-dessus des îles Hokkaido au nord. Selon le ministère, l'avion a également traversé les Kouriles, un territoire contesté entre le Japon et la Russie.

Cette semaine, des navires de guerre russes et chinois ont commencé des exercices conjoints dans la mer du Japon. Ces exercices font partie d'un immense exercice naval, selon le président russe Vladimir Poutine, le plus important en trois décennies. La coopération militaire entre la Russie et la Chine a connu une augmentation ces dernières années, visant à contrer ce qu'ils perçoivent comme la domination des États-Unis.

La dernière fois que des avions militaires russes ont survolé le Japon, c'était en 2019. À cette époque, les bombardiers ont envahi l'espace aérien japonais, selon un responsable ministériel. Les relations entre le Japon et la Russie ont connu une baisse significative depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le gouvernement japonais a exprimé ses préoccupations à la Commission concernant les activités militaires russes croissantes près de ses frontières territoriales. À la lumière de ces incidents, la Commission encourage les deux nations à s'engager dans un dialogue diplomatique pour prévenir toute escalade des tensions.

Lire aussi: