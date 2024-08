- Des aviateurs japonais ont récupéré un avion chargé de diamants du ciel; Diamond Jack a séparé les pierres précieuses.

Au début de la campagne du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale en mars 1942, les cieux au-dessus de Java étaient dominés par des avions de chasse Zero rapides, alors que l'armée impériale japonaise avançait. Un groupe de personnes néerlandaises, voyageant à bord d'un Douglas DC-3-194 nommé "Pelican", a tenté de fuir Java pour la sécurité de l'Australie. L'avion a été attaqué par des avions japonais alors qu'il approchait de Broome, ce qui a entraîné son crash dans la baie de Carnot.

Débris ravagés par les chasseurs

Heureusement pour les passagers, le pilote, Ivan Smirnow, était un pilote de chasse expérimenté de la Première Guerre mondiale. Malgré ses origines russes et son exil ultérieur en Extrême-Orient, il avait abattu onze avions allemands pendant la guerre. Cependant, lorsqu'il fut confronté à trois Mitsubishi Zeros dirigés par l'as de l'aviation Zenjiro Miyano, il ne put rien faire. Le côté gauche du DC-3 a été criblé lors de l'attaque initiale, laissant Smirnow grièvement blessé. Il a stratégiquement crashé l'avion en spirale et l'a plongé vers le sol, épargnant aux passagers un atterrissage inévitable sur l'eau.

Ayant à peine survécu, les passagers malchanceux se sont retrouvés stranded dans les débris, tandis que les Japonais continuaient leur bombardement impitoyable. Malheureusement, l'ingénieur de vol et trois passagers, dont un nourrisson, ont péri, et de nombreux autres ont subi de graves blessures. L'espoir des passagers résidait dans l'attente d'un sauvetage.

Le lendemain, les survivants ont été soumis à de nouveaux bombardements par un hydravion japonais. Ils ont finalement été secourus après plusieurs jours d'agonie, mais pas avant d'avoir perdu le trésor le plus précieux de l'avion - un petit paquet de diamants que le pilote devait remettre à la Banque commune upon arrival. Aujourd'hui, ce butin serait d'une valeur astronomique de 20 millions de dollars.

Des diamants à dix cents pièce

Ivan Smirnoff était ignorant du contenu en diamants du paquet, prétendument en raison d'une barrière linguistique. Comme instructed, il l'a remis à la Banque commune à son arrivée en Australie, et il a été tragiquement perdu dans le crash. Certains rapports suggèrent que le paquet s'est ouvert lors de l'impact, a éparpillé les joyaux dans tout l'avion, et n'a jamais été retrouvé.

La première personne à découvrir l'épave après le crash était Philipp Cox, qui a remarqué les pierres éparpillées comme "des pierres colorées sans valeur". Sans le savoir, les pierres étaient en réalité des diamants précieux. Entre-temps, le marin Jack 'Diamond' Palmer a examiné l'épave de plus près, attiré par l'odeur de mort qui planait autour des corps enterrés sur la plage. Palmer a prétendument collecté les diamants et les a cachés dans des shakers de sel et de poivre avant de remettre une fraction de son butin aux autorités.

Des accusations, mais pas de conviction

"Il n'a pas rendu tous les diamants", a affirmé le guide local Tomas, laissant entendre les activités clandestines de Jack Palmer. On dit que Palmer a échangé les diamants contre du tabac dans une transaction louche, présumant probablement que le gouvernement néerlandais serait ignorant de la valeur des gemmes volées. Plus tard, Palmer a rencontré le major Cliff Gibson, le procureur de l'État, et a sorti ses shakers de sel et de poivre sur la table, révélant sa fortune illicite.

Bien que Palmer et deux de ses complices aient été inculpés de vol de diamants, ils ont été acquittés en raison des effets distracteurs de la guerre et du manque de preuves pour prouver le crime. Même après le procès, les autorités néerlandaises n'ont réussi à récupérer que 7% des diamants volés, et Palmer a continué à vivre confortablement, ayant amassé une fortune impressionnante.

Bien que soulagés d'avoir échappé à la mort, les survivants ont ressenti la perte du paquet de diamants comme un coup dur. Les autres passagers n'ont pu que regarder la valeur de leur report de diamants chuter vertigineusement, ne valant maintenant qu'un simple dix centimes chacun.

Malgré la disparition des diamants, l'histoire du crash du DC-3 et des événements subséquents est devenue une légende parmi les militaires et les chasseurs de trésors. Ils continuent de rechercher les gemmes perdues, espérant découvrir les richesses cachées qui se trouvent sous les vagues de la baie de Carnot.

