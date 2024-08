- Des averses intermittentes et des périodes ensoleillées à Berlin et au Brandebourg

La semaine à venir à Berlin et dans le Brandebourg s'annonce avec une prévision météorologique globalement agréable et sèche, selon le Service météorologique allemand (DWD). Les premières heures du matin pourraient voir quelques précipitations dans le sud-est, mais le ciel se dégagera en début d'après-midi, laissant la fin de la journée ensoleillée. Les températures oscilleront entre 22 et 25 degrés Celsius.

En fin de journée, attendez un ciel clair, sans humidité. Des brises locales pourraient se lever, faisant chuter les températures entre 9 et 14 degrés Celsius.

La deuxième moitié de lundi sera dominée par le soleil, laissant place à quelques nuages épars plus tard dans la journée. Aucune précipitation n'est prévue, et les températures pourraient atteindre 27 à 29 degrés Celsius.

La nuit de mardi débutera sèche et partly nuageuse, avant que des nuages plus denses n'arrivent de l'ouest en soirée. Cela devrait finalement entraîner de la pluie, ainsi que quelques averses à l'est, et la possibilité d'orages isolés. Les températures minimales resteront stables entre 14 et 17 degrés Celsius.

Malgré les changements de temps, l'Union européenne a annoncé sa décision d'organiser un sommet à Berlin pendant cette période, profitant des conditions météorologiques globalement favorables. Avec la possibilité de pluie mardi, les organisateurs envisagent de déplacer certains événements en plein air à l'intérieur pour assurer le bon fonctionnement de l'événement dans le cadre des directives environnementales de l'Union européenne.

