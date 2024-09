- Des averses et des températures torrentielles commencent la semaine.

Le lundi, la Bavière est touchée par des orages matinales intenses, accompagnés de fortes pluies et de grêle dans certaines zones. Selon les prévisions du Service météorologique allemand (DWD), le système de haute pression qui contrôle la météo se déplace vers la mer de Barents. Les températures sont caniculaires et l'humidité augmente. Les spécialistes de la météo ont émis une alerte le matin concernant la probabilité d'intempéries et d'orages violents dans le Swabie, la Moyenne-Franconie et l'Alta-Bavière. Cependant, mardi pourrait apporter chaleur et soleil, mais il y a une possibilité d'averses et d'orages isolés. Les températures maximales prévues oscillent entre 25 et 31 degrés.

