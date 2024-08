Des averses et des orages intenses, puis un temps ensoleillé à partir du lundi.

Le service météorologique allemand (DMD) prévoit de la pluie, voire même des orages, et des averses importantes sur toute l'Allemagne. Selon les prévisions du DMD, il y a un risque d'averses intenses et d'orages isolés traversant l'Allemagne d'ouest en est, en particulier de samedi soir à dimanche matin. Des averses importantes sont possibles.

Le météorologue Marcel Löwenstein du DMD a déclaré : "Le soleil sera à peine visible dimanche, restant principalement dans les parties ouest et nord-ouest du pays." Des averses sont à prévoir, certaines régions pourraient connaître des orages. Des orages violents sont prévus dans la partie sud-est de l'Allemagne. D'ici dimanche après-midi, les nuages devraient se dissiper dans les régions ouest et nord-ouest. Les températures varieront entre 18 et 24 degrés Celsius, atteignant jusqu'à 27 degrés dans la région de la Lusace.

Pendant la transition de dimanche à lundi soir, le DMD prévoit d'autres averses, même des orages potentiellement violents au début. Cependant, dès lundi, les températures augmenteront, commençant par le Rhin supérieur, puis s'étendant à de nombreuses régions du pays, atteignant des températures estivales. Le soleil fera de fréquentes apparitions.

Le lundi, les températures prévues seront comprises entre 20 et 26 degrés Celsius, et mardi, elles monteront à 23 à 29 degrés.

De samedi soir jusqu'à dimanche matin, les averses intenses et les orages isolés, tels que prévus par le DMD, pourraient représenter un danger sur toute l'Allemagne. Le météorologue Marcel Löwenstein prévoit des orages violents dans la partie sud-est du pays pendant cette période.

Lire aussi: