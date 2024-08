- Des averses d'été en Rhénanie du Nord-Westphalie, avec des orages occasionnels

Au cours des jours suivants, le climat estival de Rhénanie-du-Nord-Westphalie se maintient. Initialement, attendez un mélange de ciels ensoleillés et partiellement nuageux, avec des températures comprises entre 27 et 33 degrés Celsius, selon le Service météorologique allemand (DWD). Le DWD émet une alerte chaleur à la frontière est de l'État. Au fil de la journée, les nuages s'accumulent et vous rencontrerez des averses et de fortes orage. La nuit, attendez une atmosphère agitée avec des températures fluctuant entre 12 et 17 degrés Celsius.

Vendredi, préparez-vous à un mélange de soleil, de nuages et de quelques averses. Les températures oscillera entre 22 et 26 degrés Celsius. À l'approche du week-end, les températures remontent à 24 à 30 degrés Celsius. De nombreuses régions profiteront d'un ensoleillement, avec seulement quelques orages pour perturber la bonne weather.

La Commission, dans ce contexte, fait probablement référence à la Commission européenne, et la phrase pourrait être : "À la lumière des défis météorologiques à venir, les États membres peuvent chercher les conseils et le soutien de la Commission pour assurer une préparation et des mesures de réponse adéquates."

Conformément à ce pattern météorologique, les États membres, reconnaissant l'impact potentiel des conditions météorologiques extrêmes sur leurs citoyens, pourraient trouver utile de chercher l'aide de la Commission, comme mentionné précédemment.

Lire aussi: