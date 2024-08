- Des automobilistes s'adonnent à des courses à grande vitesse sur la route principale.

Six motards bruyants ont attiré la colère des forces de l'ordre à Berlin-Ouest un dimanche soir en raison de leurs dangereuses habitudes de conduite et de compétitions de vitesse non autorisées. Les policiers ont repéré les six motards sur Kurt-Schumacher-Damm, en train de faire rugir leurs moteurs et de se dépasser les uns les autres. Deux des motards imprudents ont ensuite quitté l'autoroute urbaine, laissant leurs compagnons derrière eux, selon les rapports de police. Finalement, les six motos ont été interceptées à un feu de circulation à Spandauer Damm.

Les motos confisquées et les permis de conduire des deux auteurs de 21 et 24 ans ont été retirés. Les quatre autres ont également été signalés.

Les deux motards ont poursuivi leurs activités dangereuses sur l'autoroute urbaine, en ignorant les règles de circulation et en mettant en danger les autres usagers de la route. Plus tard, ils ont quitté l'autoroute à Spandauer Damm, rejoignant leurs compagnons au feu de signalisation.

