Des attaques potentielles de représailles au CND sont une préoccupation après la tentative d'assassinat de Trump, selon une évaluation fédérale.

L'évaluation des menaces — préparée conjointement par le FBI, le Département de la sécurité intérieure et d'autres agences, y compris la police locale de l'Illinois — expose divers sujets de préoccupation en matière de sécurité concernant la prochaine Convention nationale démocrate à Chicago.

«Le FBI et le DHS restent préoccupés par la possibilité d'actes de violence ultérieurs ou de représailles suite à la tentative d'assassinat du 13 juillet 2024, notamment parce que certaines personnes dans certaines communautés en ligne ont menacé, encouragé ou fait référence à des actes de violence en réponse à la tentative d'assassinat», indique l'évaluation, en notant que les agences n'ont identifié aucune menace spécifique et crédible.

Alors que le mobile du tireur qui a tiré sur Trump reste mystérieux pour les enquêteurs, le bulletin indique que «les sujets politiquement et socialement divisifs ont suscité la violence par le passé», et ajoute que certains extrémistes «considéreront les tensions politiques et sociales comme une occasion d'utiliser ou de promouvoir la violence pour atteindre leurs objectifs idéologiques».

L'évaluation des renseignements est courante pour les grands rassemblements considérés comme des événements de sécurité nationale spéciaux par le secrétaire du DHS, et elle comprend de nombreuses préoccupations en matière de sécurité énoncées dans un rapport conjoint des forces de l'ordre fédérales publié le mois dernier avant la Convention nationale républicaine à Milwaukee.

CNN a contacté le DHS et le FBI pour obtenir des commentaires sur l'évaluation des menaces.

La convention démocrate commence le 19 août et devrait attirer plus de 50 000 visiteurs dans le centre-ville de Chicago, y compris de nombreuses personnalités de premier plan telles que le président Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris et une pléthore de dirigeants élus à travers le pays.

Elle se déroule à la suite de nombreux incidents de sécurité récents préoccupants impliquant des rassemblements massifs de personnes dans le monde entier, notamment l'attaque contre Trump lors d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, qui a tué un membre de l'auditoire et en a blessé d'autres, y compris l'ancien président. Cet incident a suscité des critiques bipartites du Service secret et de l'échec à sécuriser correctement un bâtiment près du grand rassemblement utilisé par le tireur pour tirer dans la foule.

Mercredi, les autorités autrichiennes ont annoncé l'arrestation de trois suspects présumés sympathisants de l'État islamique qui planifiaient prétendument une attaque suicide lors d'un concert de Taylor Swift. Les officiels de sécurité estiment que les individus ont été radicalisés en ligne, et les préoccupations quant à la sécurité de l'événement ont entraîné l'annulation de trois concerts de Swift.

Dans leur évaluation des renseignements pour la Convention nationale démocrate, le FBI et le DHS indiquent que la menace terroriste la plus importante pour l'événement provient des extrémistes «y compris les individus isolés, qui ont recours à la violence pour faire avancer une large gamme de convictions anti-gouvernementales, politiques, raciales, ethniques, religieuses, sociétales ou personnelles et griefs». Les agences notent que des groupes tels qu'al-Qaïda et l'État islamique «ont encouragé les attaques contre l'Occident et ont utilisé les réseaux sociaux pour amplifier leur messagerie afin d'inspirer des attaques sur le territoire américain».

«Je pense que tout le monde a conscience que les menaces sont réelles. Ce n'est pas un exercice académique que nous sommes en train de passer. Nous préparons des possibilités du monde réel», a déclaré Jeff Burnside, le coordinateur du Service secret pour la convention démocrate, auparavant au sujet des préparatifs de sécurité.

Les tensions au Moyen-Orient suite à l'attaque terroriste de Hamas contre Israël l'an dernier pourraient également alimenter les préoccupations pour la sécurité publique lors de la prochaine convention à Chicago, indique l'évaluation.

Depuis l'attaque du 7 octobre, les forces de l'ordre ont observé une augmentation des menaces contre les communautés juives, musulmanes et arabes aux États-Unis, «y compris des rapports d'agressions physiques, de menaces de bombes et d'appels en ligne pour des attaques de grande envergure», indique l'évaluation des menaces. «À mesure que la rhétorique violente et les fausses informations associées au conflit sont partagées en ligne, nous continuons de nous inquiéter de la possibilité d'actes de violence motivés par des griefs exacerbés par le conflit».

Comme CNN l'a rapporté, les manifestations récentes dans tout le pays contre le soutien de l'administration Biden à la guerre d'Israël à Gaza ont fait resurgir le spectre d'une répétition de la convention démocrate de 1968, qui a vu des heurts violents entre la police de Chicago et les manifestants anti-guerre du Vietnam.

À moins d'une semaine du début de la convention, les agences de police de Chicago ont organisé des exercices sur une large gamme de scénarios potentiels — y compris des manifestations violentes, l'extraction d'individus de foules hostiles, des urgences médicales et plus encore.

Malgré l'augmentation des préoccupations pour la sécurité en raison de la division politique et sociale, comme cela a été démontré dans le passé, le FBI et le DHS continuent d'évaluer les menaces spécifiques et crédibles contre la Convention nationale démocrate.

