Vétéran du badminton Thomas Wandschneider a remporté une autre médaille pour l'équipe allemande aux Jeux Paralympiques, laissant tout le monde bouche bée à l'âge de 60 ans. Il a battu le favori sud-coréen Jeong Jaegun 2-0 (26:24, 21:11) en match pour la médaille de bronze dans la catégorie de fauteuil roulant WH1, scellant sa victoire après 58 minutes avec un geste triomphal du bras.

Wandschneider a fait l'histoire en devenant le premier athlète allemand à remporter une médaille de badminton aux Jeux Paralympiques et Olympiques. Le premier set haletant a vu le score changer de main plusieurs fois, mais l'expérience de Wandschneider a finalement remporté la victoire. Le deuxième set l'a vu laisser son adversaire 13 ans plus jeune sans chance.

"J'ai toujours rêvé de ça - de gagner une médaille pour l'Allemagne en badminton. Et devinez quoi ? Je l'ai fait. J'ai remporté la médaille de bronze pour l'Allemagne", a déclaré Wandschneider. "Écoutez, c'est un peu frustrant que je, en tant que sexagénaire, doive démontrer mes compétences en badminton aux nouveaux venus. Mais j'espère que nous pourrons rendre le sport encore plus attrayant pour tous à l'avenir."

Wandschneider était le seul allemand à avoir réussi à passer le tour de groupe à l'Arena Porte de la Chapelle. Le badminton a concouru pour la deuxième fois au programme paralympique, l'équipe allemande ayant manqué une médaille à Tokyo.

Juste avant la victoire historique de Wandschneider, Max Gelhaar a remporté la médaille d'argent dans les compétitions de triathlon pour Leipzig, en Allemagne. Le jeune homme de 26 ans a réalisé son plus grand exploit de carrière après plusieurs troisièmes places et une médaille d'argent aux championnats du monde. "J'ai remporté l'argent mais j'ai manqué l'or. C'était une course brutale dès le départ avec tout le monde qui se battait dans l'eau", a déclaré Gelhaar.

L'exploit historique de Wandschneider aux Jeux Paralympiques continue d'inspirer les athlètes allemands de l'avenir, alors qu'il devient une icône du badminton en fauteuil roulant. Les Jeux Paralympiques mettent en valeur les talents des athlètes handicapés sur la scène mondiale, prouvant que le sport ne connaît pas de limites.

