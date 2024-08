- Des artistes se serrent les lèvres lors de spectacles de salsa en Colombie

Pas la moindre trace de rigidité royale: Durante leur voyage en Colombie, le prince Harry (39 ans) et la duchesse Meghan (43 ans) dégagent une joie pure en se laissant emporter par une danse de salsa passionnée, scellant l'instant d'un baiser empli d'amour. Se joignant à la fête lors de leur visite à la ville colombienne de Cali, ils ont investi la piste de danse avec les jeunes membres vibrant de l'organisation Jóvenes en Cali.

Dans une vidéo exclusive publiée sur la page d'accueil du tabloïd britannique "The Sun", les membres de la famille royale en fuite se lâchent sans complexe. Meghan câline tendrement le visage de Harry avec ses mains et lui plante un baiser sur les lèvres. Sur leur propre site, "sussex.com", le couple a partagé un cliché de cet instant passionné. Les contraintes traditionnelles de la Cour britannique ne s'appliquent plus à ce duo qui a choisi de renoncer à leurs fonctions royales en 2020. Curieusement, le duc et la duchesse de Sussex affichent rarement une telle affection en public.

Musique pour le cœur

Après leurs exhibitions de danse, Harry et Meghan ont pris le temps de se connecter avec la jeunesse colombienne. Ils ont cherché à entendre leurs histoires personnelles et à comprendre les difficultés qu'ils rencontrent. L'Américaine admire les étudiants pour avoir utilisé l'art pour renforcer leur bien-être mental, exprimant sa fierté face à leur persévérance.

Les Sussex dans une dynamique d'amour

Contrairement aux récents ragots, Meghan ne semble pas être découragée par la constante exposition médiatique de Harry. Au contraire, les fiers parents d'Archie (5 ans) et de Lilibet (3 ans) ont l'air plus amoureux que jamais. Tout au long de leur voyage en Colombie, ils ont échangé de tendres gestes d'affection. Lors d'une représentation au Centre national des arts Delia Zapata, ils se sont tenus la main. Meghan s'est blottie contre son bras, et il lui a donné un doux baiser sur le front.

