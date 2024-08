Des artistes innovants portent l'art des ongles à des niveaux sculpturaux sans précédent.

Par le passé, Alvear était un étudiant suivant le prestigieux programme des beaux-arts de Cooper Union à New York, affûtant ses compétences en peinture et en sculpture. La plupart de son temps était consacrée à un studio partagé avec cinq autres camarades, travaillant méticuleusement sur des assignments.

Tout a changé lorsque quelqu'un est entré avec un vernis Sally Hansen de chez Duane Reade, prêt à être enduit de couleurs comme "Beet It" ou "O-Zone You Didn't."

Alvear a confié à CNN qu'il n'était pas vraiment intéressé par la réalisation de ces manucures, mais les considérait plutôt comme des "expériences" amusantes. Il a pu garder les vernis restants pour son art et son Instagram — @byjuanalvear — et produire un contenu qui combinait parfaitement son humour décalé et son art qui pousse les limites.

Les créations d'Alvear sont délirantes, captivantes et rien de moins que remarquables ; elles mélangent le fantastique des livres pour enfants, le surréalisme dystopique et un esthétique distinctif Y2K à travers des formes inhabituelles et des matériaux tels que des pointes métalliques, des gemmes surdimensionnées et des vernis glossy.

Certaines des créations signature d'Alvear incorporent des reproductions hyperréalistes d'objets du monde réel insolites, comme une "glace à l'effigie de la tête de Barbie" ou un "sablier fonctionnel", transformant une main entière en une déclaration. Selon Alvear, c'est un "rêve fiévreux tordu" où "tout existe en excès sans raison".

Grâce à sa communauté Instagram, Alvear a acquis une base de fans dévouée et une reconnaissance dépassant ses œuvres traditionnelles de peinture et de sculpture. Aujourd'hui, il est l'un des manicuristes les plus recherchés de l'industrie, avec ses créations régulièrement présentes sur les défilés de luxe et ornant des célébrités comme Lil Nas X, Rosalía et Charli XCX sur le tapis rouge, dans les magazines et les clips vidéo.

Il est difficile de déterminer l'origine exacte de la véritable sculpture sur ongles, mais on pense généralement que les femmes noires ont pionné les acryliques voyants dans les années 1950. Des artistes comme Diana Ross et Donna Summer ont commencé à porter des acryliques de longueur moyenne dans les années 70, et l'athlète américaine Florence Griffith-Joiner a attiré l'attention en tant qu'icône de style après avoir battu des records du monde aux Jeux olympiques de 1988 tout en portant des acryliques rouges, blancs et bleus. Tout au long des années 90 et 2000, les ongles voyants sont restés populaires dans la culture hip-hop et les tendances beauté.

Cependant, aux environs des années 2000, des ensembles sculpturaux farfelus ont commencé à émerger dans le quartier branché de Shibuya à Tokyo. L'artiste pionnier Mei Kawajiri est crédité d'être l'une des premières à ouvrir un salon de manucure "style Shibuya" au milieu des années 2000, où elle créait des sculptures 3D de sucreries, de fruits et d'autres sujets ludiques. Comme Alvear, Kawajiri a acquis une grande communauté en ligne et obtenu des contrats éditoriaux, des campagnes de mode couture et une liste de clients célèbres.

Contrairement aux créations tapageuses d'Alvear, Kawajiri s'intéresse plus à des designs pratiques adaptés à l'utilisation quotidienne. Malgré cela, elle a remarqué des designs inspirés d'Alvear devenant populaires sur TikTok et Instagram pendant les confinement liés à la Covid-19, avec des individus expérimentant leurs manucures à la maison et un intérêt croissant pour les ongles sculpturaux. Selon Kawajiri, le travail d'Alvear a joué un rôle important dans le fait que l'art des ongles sculpturaux "devienne viral" à cette époque.

L'intérêt pour les ongles sculpturaux a explosé, avec plus de 34,4 millions de TikToks utilisant le hashtag "#3DNailArt", des célébrités faisant la une des journaux avec leurs ongles surréalistes et l'émergence de nouveaux artistes comme Morgan Gilbertson, qui a connu une célébrité virale l'an dernier avec ses ongles en forme de service à thé.

"Je suppose que c'est juste cette chose inhabituelle que j'ai un peu découverte", a ajouté Alvear, mentionnant que son éducation a été influencée par les idées traditionnelles de ce qui constitue "l'art". La beauté, comme l'a souligné Darks, a souvent été associée à l'entretien personnel et au soin de soi plutôt qu'à être vue comme une représentation du corps en tant que toile artistique. Cela entraîne un manque de reconnaissance pour les coiffeurs, les maquilleurs et les artistes de nails dans les espaces artistiques traditionnels comme les "blancs cubes".

L'art des nails, en particulier, a été négligé par rapport au coiffage, qui a été présenté au Musée des Arts Décoratifs à Paris. L'art du maquillage, en revanche, a trouvé sa place dans les expositions en blanc, explorant la relation entre le maquillage et la politique ou collaborant avec des marques comme Pat McGrath Labs, Le Labo et Estée Lauder, toutes dans le cadre d'expositions temporaires et de la collection permanente de l'institution. Les expositions d'art des nails, quant à elles, sont généralement organisées dans des galeries indépendantes comme celle de DegreeArt.com en 2011 ou l'exposition parrainée par CND au Museum of Art d'Oceanside en 2019.

Cependant, certains pensent que cette tendance est en train de changer. Des événements comme "ACRYLICS" ont cherché à élever la pratique, la plaçant sur un piédestal ou une base de galerie, comme l'a montré la solo exhibition d'Alvear à la Galerie Treize à Paris, qui présentait plusieurs sculptures d'ongles qui fusionnaient harmonieusement les domaines de l'art contemporain, du design et de l'industrie de la beauté.

"Je pense que le changement est cette reconnaissance et cette acceptation croissantes que les artistes de nails ne font pas simplement quelque chose de 'bas de gamme'", a déclaré Darks, admirant comment ces artistes recréent des chefs-d'œuvre d'artistes comme Basquiat et Van Gogh sur des surfaces minuscules.

Ce changement, selon Darks et Alvear, encourage les galeries et les commissaires d'exposition dans le monde de l'art à explorer des concepts multimédia à partir de "médiums menant à la beauté". La seule véritable différence est de remplacer la peinture acrylique traditionnelle par de la gelée de sculpture acrylique.

Les publications Instagram d'Alvear présentant ses expériences de manucure montraient une combinaison unique de son style artistique et de son humour décalé, incorporant souvent des vernis à ongles glossy dans ses sculptures inhabituelles.

La reconnaissance croissante et l'acceptation de l'art des ongles dans le monde de l'art contemporain ont conduit à la création d'expositions comme "ACRYLICS", qui mettent en valeur les sculptures sur ongles, mettant en évidence l'habileté et l'artisanat impliqués dans ce médium souvent ignoré.

