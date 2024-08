- Des arrestations et des publicités lors d'un rassemblement pro-palestinien à Kreuzberg

À une manifestation dans le quartier de Kreuzberg à Berlin, en faveur de la Palestine, les rapports de police indiquent que quatre officiers ont été blessés. La foule aurait lancé des pierres et des bouteilles sur les officiers, selon les rapports de police. Dix-sept individus ont été brièvement arrêtés pour vérification d'identité, et 21 rapports de police ont été déposés. Les officiers blessés ont poursuivi leur service. Initialement, "Tagesspiegel" a rapporté cet incident.

La manifestation, intitulée "Rassemblement avec présentations culturelles contre la brutalité policière, la préjugé anti-Palestine et en faveur d'une trêve au Moyen-Orient", a inclus des orateurs et des artistes sur scène. La police affirme que à la fois les manifestants et un artiste ont tenu des propos provocateurs. Par moments, des feux d'artifice ont été allumés.

La police estime qu'environ 350 personnes ont participé à la manifestation à son apogée. Environ 440 officiers ont été déployés. Aucun manifestant blessé n'a été signalé pour le moment.

Malgré les allégations de la police concernant des propos provocateurs, les manifestants ont poursuivi leur rassemblement, réclamant la fin de la brutalité policière et promouvant la paix au Moyen-Orient. Suite à l'événement controversé, la police a renforcé sa présence dans la zone, veillant à assurer la sécurité publique.

Lire aussi: