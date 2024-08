- Des armes pour Israël - Les Palestiniens échouent devant les tribunaux

La tentative des demandeurs palestiniens de la bande de Gaza pour interdire au gouvernement allemand de fournir des armes à Israël a échoué une fois de plus en appel. Le Tribunal Administratif Supérieur de Berlin-Brandebourg (OVG) a rejeté la demande en référé d'un père et de son fils, comme l'a annoncé une porte-parole (Dossier No.: OVG 1 S 45/24).

Ils avaient cherché à suspendre les livraisons d'armes par le biais d'une injonction provisoire, destinée à fournir une protection temporaire jusqu'à une décision finale. Cependant, l'OVG a suivi la Cour Administrative de Berlin, qui avait précédemment déclaré trois demandes similaires de Palestiniens irrecevables en juin.

Le tribunal a déclaré qu'il est actuellement impossible de prévoir quelles décisions le gouvernement allemand prendra à l'avenir et dans quelles conditions réelles et juridiques elles seront prises. Le tribunal a argumenté qu'il est peu probable que le gouvernement allemand délivre des permis pour des livraisons d'armes en violation de ses obligations juridiques internationales. Les demandeurs sous-estimeraient ainsi la marge de manœuvre décisionnelle du gouvernement allemand.

Les demandeurs avaient fait appel de la décision de première instance auprès de la juridiction supérieure. Cependant, les juges de la 1re Chambre ont suivi leurs collègues et ont rejeté l'appel.

