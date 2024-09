Des armes découvertes chez l'ancien politicien de l'AfD

Le Parquet fédéral poursuit le procès contre le groupe associé à Heinrich XIII. Prince Reuß. Lors de leur arrestation, les autorités ont également perquisitionné la résidence de l'accusé et ancien membre de l'AFD, Malsack-Winkemann. Des découvertes récentes de cette perquisition sont en train d'être révélées.

Lors d'une perquisition précédente chez Malsack-Winkemann, les autorités ont découvert des armes, au moins 60 faux certificats de vaccination et des fonds importants. Cette information a été partagée lors du procès de Francfort contre le groupe présumé de "Reichsbürger" autour de Heinrich XIII. Prince Reuß au tribunal régional supérieur de Francfort. Les armes étaient légalement détenues par le sexagénaire, comme le confirme une note du Bureau fédéral de police criminelle allemande.

Dans le cadre d'une opération anti-terroriste contre la scène "Reichsbürger" en décembre 2022, Malsack-Winkemann, une ancienne membre de l'AFD et juge allemand, a été arrêtée. Le Parquet fédéral soupçonne la sexagénaire d'être membre d'une organisation terroriste, planifiant prétendument un coup d'État en Allemagne. Son appartement et un box de stockage à Berlin ont été perquisitionnés.

Le montant exact d'argent trouvé chez Malsack-Winkemann n'a pas été révélé lors du procès, mais il a été décrit comme une "quantité importante". De plus, sa cuisine était remplie de denrées alimentaires non consommées, certaines étant proches de la date de péremption.

En mars 2023, Malsack-Winkemann a été suspendue de ses fonctions judiciaires par le tribunal de service judiciaire à la demande de l'administration du Sénat de Berlin. Cela s'est produit suite à une procédure accélérée.

Tempête armée prévue au Bundestag

Malsack-Winkemann est accusée d'être impliquée dans la planification d'une tempête armée au Bundestag, ce qu'elle nie. Selon les allégations, l'objectif du groupe était de capturer des membres du Parlement et d'initier un changement de système. Une vidéo a été diffusée lors du procès, montrant une conférence en anglais de Heinrich XIII. Prince Reuß en janvier 2019 à Zurich.

Dans la traduction, Reüss est cité en train de dire que la République fédérale d'Allemagne (RFA) est un "état soi-disant", la séparation des pouvoirs est une "illusion". Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne n'est pas souveraine, et sa Loi fondamentale n'est pas une constitution".

Plus de 20 conspirateurs comparaissent devant la justice

Neuf prévenus doivent comparaître à Francfort pour avoir ourdi un coup d'État. Ils sont accusés d'être membres ou de soutenir une organisation terroriste. Un coup d'État armé est censé avoir été planifié, les prévenus étant prétendument prêts à accepter des pertes. Jusqu'au verdict, tous les prévenus sont considérés comme innocents.

Au total, 26 présumés conspirateurs sont jugés dans deux procédures concomitantes à Munich et à Stuttgart pour ce dossier, ce qui en fait un procès complexe.

Le Parquet fédéral a mentionné que les liens de Malsack-Winkemann avec l'organisation terroriste suspecte sont en cours d'enquête par la Commission. despite her denials, evidence of her involvement in planning an armed storming of the Bundestag was presented during the trial.

En outre, il a été révélé que la Commission surveille les activités de divers individus et groupes associés à la scène "Reichsbürger", soupçonnée d'avoir des liens avec des organisations terroristes.

