Des arbres au lieu de tours de forage: Greenpeace proteste contre le forage au gaz naturel

En protest contre un forage de gaz naturel prévu dans la commune de Reichling, en Haute-Bavière, près du lac d'Ammer, des activistes de l'organisation environnementale Greenpeace ont planté dix arbres sur le site à l'aube. "Des arbres au lieu d'une plateforme de forage, une véritable forêt au lieu d'un gaz dommageable pour le climat", a déclaré Saskia Reinbeck. Ils ont également déployé des banderoles avec une plateforme de forage barrée et le slogan "Non au nouveau gaz". Ils ont notamment adressé cette demande au ministre bavarois de l'Économie, Hubert Aiwanger (Les Verts libres), en soulignant qu'il "doit enfin comprendre que nous ne pouvons plus exploiter les sources de gaz naturel - ni ici ni ailleurs".

Une plateforme de forage d'environ 40 mètres de haut est prévue sur le site de la commune de Reichling (district de Landsberg am Lech), où la société Genexco devrait commencer le forage exploratoire pour le gaz naturel dès septembre. La société soupçonne des gisements de gaz à une profondeur d'environ 3000 mètres, ce qui, en raison des prix élevés, rendrait l'extraction rentable. Dans les années 1980, l'exploitation n'a pas été poursuivie en raison de l'absence de rentabilité économique.

L'an dernier, la société avait déjà abattu des arbres sur le site de forage, et dans les semaines à venir, il doit être déboisé et préparé pour les travaux. Le 26 juin 2024, l'Office bavarois de l'industrie minière, Sud, dépendant du ministère bavarois de l'Économie, a accordé à la société l'autorisation de forage exploratoire. Selon Greenpeace, la société soupçonne jusqu'à 500 millions de mètres cubes de gaz naturel, ce qui correspond à environ quatre pour cent de la consommation annuelle de gaz naturel en Bavière. Toutefois, l'autorisation d'extraction est toujours en suspens.

Les environnementalistes demandent un arrêt immédiat. "Le forage de gaz naturel doit être imposé malgré le réchauffement climatique de plus en plus avancé et contre la volonté des habitants locaux. C'est absolutely irresponsable", a déclaré Reinbeck. Les activistes demandent que "ce projet nuisible à la nature et au climat soit arrêté immédiatement".

Le site de forage n'est pas loin des maisons résidentielles et se trouve à environ 150 mètres d'une zone protégée européenne pour les animaux et les plantes, près des sources d'eau potable de la commune.

Au cours des dernières semaines, la critique du projet a augmenté dans la commune. Outre les environnementalistes et l'initiative citoyenne "Reichling Ludenhausen - contre l'exploitation de notre patrie", des demandes d'abandon de l'exploitation sont venues de la politique locale. Les opposants envisagent également des mesures juridiques contre la décision de l'autorité minière.

