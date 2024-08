- Des appels de choc pour de l'or d'une valeur de 140 000 euros

Avec l'arnaque de la "pression téléphonique", des inconnus ont prétendument escroqué une femme de 65 ans en Oberbayern. La senior a remis l'ensemble de ses biens en or, d'une valeur d'environ 140 000 euros, à un étranger, ont rapporté les forces de l'ordre. Préalablement, les auteurs s'étaient fait passer pour des policiers au téléphone et avaient exercé une pression sur la femme de 65 ans originaire de Wörth (district d'Erding) pendant environ une heure et demie. Ils ont affirmé que sa fille avait causé un accident dans lequel une femme enceinte et son enfant à naître étaient décédés. Seule la remise immédiate d'une caution pouvait empêcher une peine de prison pour sa fille. "Complètement bouleversée", la femme de 65 ans a alors remis ses biens en or à une femme.

La police recherche maintenant des témoins et met en garde contre le fait de jamais donner d'argent à des inconnus et de raccrocher si les appelants exercent une pression. "La police véritable ne demande jamais d'argent, de transferts ou d'objets de valeur pour mener des enquêtes."

