submergée massive des eaux aminées causée par des conditions météoréologiques étrèmes, particulièrement les ouragans ou les typhons - Des analystes expérimentés prédisent des vagues de tempête légères régulières tout au long de l'année.

Une survenue marine estivale, similaire à celle qui a frappé la côte de la mer du Nord vendredi dernier, submergeant des parties du marché aux poissons de Hambourg, bien qu'infrequente, n'est pas entièrement inconnue, affirment les spécialistes. "Le terme 'saison des survenues' peut donner l'impression que les survenues se produisent uniquement pendant la moitié de l'année non hivernale, mais ce n'est pas le cas", a expliqué Heiko Knaack du service d'alerte aux survenues de la côte de Basse-Saxe, exploité par l'Office d'État pour la gestion de l'eau, la protection côtière et la conservation de la nature (NLWKN). "Bien que statistiquement, les survenues soient plus fréquentes en hiver, des survenues plus légères comme celle de vendredi dernier peuvent se produire à tout moment de l'année", a souligné Knaack.

Tout au long de la côte de Basse-Saxe, le seuil d'une survenue légère a été franchi vendredi dernier. Par exemple, la marée à Norderney a atteint environ 114 centimètres de plus que la normale, appelée hauteur d'eau moyenne. Les experts classifient de telles incidents comme "survenues légères" - la moins sévère des quatre classifications de survenues - lorsque la marée monte de 93 centimètres à cet endroit précis.

À Cuxhaven, le niveau de l'eau a atteint 154 centimètres. Le service d'alerte aux survenues considère cela comme une survenue légère, la définissant comme de l'eau dépassant 109 centimètres au-dessus de la hauteur d'eau moyenne à cet endroit.

Les conditions météorologiques de vendredi dernier ont contribué à la survenue marine qui a affecté Cuxhaven et d'autres parties de la côte de Basse-Saxe. Cependant, comme l'a souligné Heiko Knaack, des survenues légères comme celle-ci peuvent se produire à tout moment de l'année, pas seulement en été.

Lire aussi: