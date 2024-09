Des Allemands souffrent à cause d'un spectacle olympique corrompu

Corinna Harrer continue de se sentir lésée, considérant les Jeux olympiques de 2012 comme l'événement le plus décevant pour les Allemands avec du recul. Avec de nombreux concurrents pris en flagrant délit de dopage, les médailles ont été réattribuées à plusieurs reprises. Seule une cérémonie a été organisée à Paris, qui semble désormais dépassée.

En repensant à une finale olympique, il est difficile de croire que tant d'athlètes ne participent pas. Bien que la finale du 100 mètres messieurs des Jeux de Séoul 1988 puisse être considérée comme l'une des courses les plus sales de l'histoire, la course du 1500 mètres dames à Londres semble lui donner du fil à retordre. Si la technologie moderne avait été utilisée pour détecter le dopage, la course aurait probablement été très différente - et avec moins de participants.

Il s'avère que six des neuf meilleures coureuses de la course ont été prises en flagrant délit de dopage depuis. Cinq d'entre elles ont été disqualifiées et interdites de compétition, tandis qu'une a été privée de sa médaille. "Il est simplement impossible de comprendre cette course", a commenté un témoin de l'événement en 2017 auprès du "Süddeutschen Zeitung". Corinna Harrer a également eu une mauvaise expérience dans cette situation. Nous en saurons plus plus tard.

Un papier peut être patient, mais la liste des résultats change constamment - et elle ne peut pas vraiment refléter les circonstances injustes pour les athlètes innocents : mardi, la Russe Tatjana Tomaschowa a été disqualifiée. Son résultat a été effacé, et sa médaille d'argent nouvellement attribuée a été révoquée par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Tomaschowa a été interdite de compétition pour dix ans pour plusieurs infractions de dopage.

Des contrevenants au dopage repris

Tomaschowa, qui a terminé quatrième, a directement bénéficié des disqualifications pour dopage des coureuses turques Asli Cakir Alptekin et Gamze Bulut. Cakir Alptekin a remporté la médaille d'or, avec Tomaschowa recevant l'argent. Cependant, à la fois Alptekin et Tomaschowa ont un passé de dopage :

La Russe, qui a remporté l'argent en 2004, avait été précédemment interdite de compétition pendant deux ans en 2008. En 2021, des agents anabolisants ont été détectés dans les retests de 2012. Les résultats de Tomaschowa entre le 21 juin 2012 et le 3 janvier 2015 seront effacés.

Cakir Alptekin, qui a testé positif aux stéroïdes en 2004 et a été interdite de compétition pendant deux ans, a été prise en flagrant délit de dopage à nouveau en 2013 à l'aide du passeport biologique. Ses résultats à partir de 2010 ont été annulés, et elle a été interdite de compétition pendant huit ans. Parmi ses titres, l'or olympique, le titre du championnat d'Europe 2012 et le bronze aux championnats du monde en salle 2012, tous obtenus illégalement.

De plus, Natalia Kareiva du Bélarus et Ekaterina Kostetskaya de Russie ont été disqualifiées et interdites de compétition pour dopage. La question reste : qui participe encore à la finale olympique ? Après les disqualifications des coureuses turques, Maryam Yusuf Jamal du Bahreïn est devenue championne olympique, recevant sa médaille d'or seulement en décembre 2021. Suite à la disqualification de Tomaschova, Abeba Aregawi d'Éthiopie remporte l'argent. Le bronze revient à Shannon Rowbury des États-Unis, qui a terminé sixième à la course le 10 août 2012. Rowbury a célébré sa promotion sur le podium sur Instagram avec trois émoticônes en pleurs.

Le podium actuel n'est pas sans controverse. Aregawi, qui a concouru pour la Suède depuis fin 2012, a testé positif pour le médicament contre le cœur Meldonium en 2016. Sa suspension a été levée seulement quelques mois plus tard en raison de changements dans les réglementations de l'AMA. D'autres athlètes ont critiqué cette décision. Aregawi, qui a remporté les championnats du monde en 2013 et les championnats du monde en salle en 2014, a arrêté de concourir après la controverse. Elle est actuellement considérée comme une contrevenante officielle au dopage en raison des réglementations.

Que vient faire Corinna Harrer dans tout ça ? La coureuse allemande a été négativement affectée par toute cette tricherie. Elle s'est qualifiée pour les demi-finales et a manqué de peu la finale de 23 centièmes de seconde. Il est maintenant clair qu'elle aurait participé à la finale si ce n'était des dopés. "Pas de mots... Douze ans plus tard, ce sujet me préoccupe toujours", a-t-elle écrit sur Instagram.

En 2017, elle a déclaré au "Süddeutschen Zeitung" : "J'aurais dû courir en finale, et sans dopage - qui sait comment cela aurait tourné. Finalement, je crois qu'en finale propre, tout le monde aurait eu une chance. Cette chance m'a été enlevée." 2012 a été l'année la plus réussie de sa carrière car la finale était considérablement plus lente que les séries, et elle aurait pu concourir en tête. Non seulement elle a été privée d'une éventuelle médaille, mais les dopés lui ont également coûté beaucoup d'argent. Elle a estimé sa perte financière à au moins 30 000 euros. "En tant que finaliste, j'aurais certainement attiré quelques sponsors, ou ceux que j'avais auraient augmenté leurs contributions. J'aurais reçu plus d'argent de l'aide sportive, et j'aurais pu financer mon physiothérapeute et mon entraîneur aux camps d'entraînement, pas seulement 200 euros par an. Cela aurait fait une grande différence", a déclaré Harrer.

La coureuse britannique Lisa Dobriskey, qui a initialement terminé dixième mais a ensuite été promue à la cinquième place, a exprimé son scepticisme - allant même jusqu'à en parler à la fédération d'athlétisme. Elle a demandé : "Je me suis renseignée et j'ai questionné comment quelqu'un pouvait courir plus vite après avoir triché", a-t-elle déclaré au "Independent" en 2017. Malheureusement, ses préoccupations n'ont pas fait bouger les choses. L'événement, salué comme la course la plus sale depuis 1988, est passé à l'histoire.

Des cas de dopage ont entaché bien plus que les carrières de Harrer, Rowbury, Dobriskey et leurs pairs. Des athlètes comme Aregawi et neuf autres des Jeux de Sydney 2000, de Beijing 2008 et de Londres 2012 ont connu une situation inhabituelle lors des Jeux de Paris : ils ont finalement reçu leurs médailles, certaines après une attente de 24 ans. Au cœur de Paris, devant un large public, un petit geste de réparation a été fait aux athlètes touchés en athlétisme et en haltérophilie. Dans le cas d'Aregawi, c'était plutôt amusant : elle a d'abord reçu une médaille de bronze, mais trois semaines plus tard, elle a obtenu l'argent.

Malgré la cérémonie de Paris, de nombreux athlètes se sentent toujours lésés en raison des violations de dopage. Corinna Harrer, par exemple, a manqué de peu la finale des Jeux de Londres 2012, ce qui aurait pu lui valoir une médaille si ce n'était des contrevenants au dopage.

Suite à de nombreuses infractions de dopage, plusieurs athlètes du 1500 mètres féminin de Londres ont vu leurs résultats modifiés ou annulés, notamment Tatjana Tomaschowa et Asli Cakir Alptekin.

Lire aussi: