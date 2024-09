Des Allemands d'origine juive s'inquiètent des résultats des élections

Le Conseil central juif considère le bon score du AfD en Thuringe et en Saxe comme un "changement significatif" et invite l'établissement politique à "faire face à la réalité". Le président du Conseil central, Josef Schuster, dans une tribune pour "Bild", a exprimé son inquiétude face à l'augmentation du nombre d'électeurs attirés par le AfD pour des raisons politiques. Il a décrit le parti et sa direction comme "déstabilisants".

Le AfD a remporté l'élection en Thuringe dimanche, devançant la CDU, tandis qu'en Saxe, il a terminé deuxième derrière la CDU. Les deux chapitres d'État du AfD ont été classés par l'Office fédéral pour la protection de la Constitution comme fermement d'extrême droite. Schuster a considéré la performance du AfD comme "un changement significatif". Le BSW participait pour la première fois aux élections régionales et a réussi à obtenir des résultats à deux chiffres dans les deux États.

Schuster a commenté les résultats des élections : "L'Allemagne est sous le choc. Pourrons-nous nous remettre sur pied après ce revers ?" Il a mis en garde contre le fait de laisser notre société démocratique vaciller, surtout face aux menaces terroristes des extrémistes islamiques. "Nous devons affronter les vérités difficiles", a-t-il déclaré, en insistant sur la nécessité d'honnêteté et de sincérité plutôt que sur les "mensonges populistes" des partis extrêmes. Schuster a exhorté le centre politique à prendre une position ferme : "Il est temps pour les partis principaux de parler clairement - faire face à la réalité. Il est grand temps que nous abordions ce problème une fois pour toutes", a-t-il exigé.

Knobloch : les différents modes de vie menacent

Charlotte Knobloch, présidente de la communauté juive de Munich et de Haute-Bavière, a également exprimé ses préoccupations. "Les résultats des élections représentent un éloignement de la culture politique historique de la République fédérale", a déclaré Knobloch tard dimanche soir.

L'Allemagne risque de devenir "un pays différent : moins stable, moins chaleureux, moins prospère, moins sûr et moins vivable", a mis en garde Knobloch. Son inquiétude ne venait pas des votes de protestation, mais plutôt de "beaucoup qui ont cherché à rendre les extrémistes des marges responsables". Les "dommages" ont maintenant été causés, a-t-elle ajouté. "L'avenir reste incertain quant à la forme que prendra l'Allemagne à l'avenir", a-t-elle conclu.

